Il sogno australiano di Tennys Sandgren (Video)

“It’s Tennys time” ha twittato durante l’incontro tra l’americano Sandgren e lo svizzero Wawrinka l’ex capitano di Coppa Davis statunitense John McEnroe. Il tennista del Tennesee è stato protagonista di una splendida partita contro l’ex vincitore dello slam australiano.

Sicuramente, bisogna tenere presente che le condizioni fisiche di Stan erano tutt’altro che buone. Nel corso dell’intero match Wawrinka ha palesato degli enormi problemi fisici e negli spostamenti, conditi da numerosi gratuiti specie col suo marchio di fabbrica, il rovescio ad una mano. Più volte, il tennista di Ginevra, è stato pizzicato dalle telecamere piegato in due su sé stesso, quasi a voler prendersela col suo ginocchio sinistro, che è stato qualche mese fa la causa del suo stop e del conseguente intervento chirurgico.

Ma tornando a Sandgren, il tennista a stelle e strisce, grazie al suo solido gioco, ma non banale e senza farsi distrarre dalle condizioni del suo avversario, ha da subito messo le cose in chiaro, surclassando il povero Stan con le sue portentose accelerazioni sia di dritto che di rovescio. Quest’ultimo, giocato a due mani, è il colpo naturale dell’americano, grazie al quale spesso lo abbiamo visto uscirne vincitore dalla diagonale di rovescio col suo avversario, impresa davvero ardua per chiunque. A differenza del suo avversario Tennys, ha mostrato una condizione fisica perfetta e un tennis vario e non caratterizzato da sole botte da fondo campo. Il 26 enne americano, ha deliziato la platea della Margaret Court, anche con qualche splendida palla corta, cosa inusuale per un tennista statunitense, ma non per lui. L’ex studente dell’università del Tennesee, ha mostrato lo scorso anno di saper giocare pure su terra. Infatti ha ottenuto nel circuito challenger americano su terra verde, notevoli risultati e qualche vittoria, tanto da fargli guadagnare una Wild Card per l’ultima edizione del Roland Garros del 2017. Wild card ad ottenuta per aver collezionato più punti dei suoi connazionali nei challenger su terra verde in patria che si svolgono in primavera, prima dello slam parigino.

Per il tennista Usa e è la vittoria più importante della sua carriera e quelle di Melbourne sono le sue due prime vittorie a livello Slam della sua carriera, dopo le sconfitte al primo turno del Roland Garros e Us Open, per mano rispettivamente di Mikhail Kukushkin e Marin Cilic. Può sorprendere che tali risultati siano solo arrivati a 26 anni, ma bisogna ricordare che nel 2014 Sandgren dopo aver raggiunto la top 200 a suon di vittorie challenger fu operato all’anca e dunque costretto a un lungo stop che lo costrinse a perdere praticamente un anno della sua carriera e naturalmente posizioni di classifica che lo stavano per proiettare tra i primi cento giocatori al mondo.

Adesso per Tennys ci sarà la sfida con il tedesco Maximilian Marterer, anche lui una delle sorprese del torneo e per la prima volta in un terzo turno di uno slam. Dunque, per lo statunitense l’occasione di sognare un ottavo slam, sicuramente inaspettato alla vigilia, si fa sempre più concreta.





Luigi Calvo