Da Melbourne: Lorenzo Sonego “Ho servito male ad esempio, troppo bassa la percentuale di prime palle e con uno come Gasquet la paghi se devi fare sempre punto da fondo campo”

Lorenzo Sonego : “Volevo fare una bella partita, non è stato così ma comunque sono contento del torneo. Il mio avversario ha preso subito il sopravvento e c’è stato poco da fare. Oltretutto c’erano 40 gradi e dopo le tante partite giocate ho avvertito un po’ di fatica. Ho servito male ad esempio, troppo bassa la percentuale di prime palle e con uno come Gasquet la paghi se devi fare sempre punto da fondo campo. Lui poi gioca a questi livelli da oltre dieci anni e sa cosa fare, questo fa la differenza eccome. Ora vado via soddisfatto della splendida avventura vissuta qui a Melbourne e consapevole di dover lavorare ancora di più per migliorare e poter competere a questi livelli”.