Australian Open: Il programma di Venerdì 19 Gennaio. Nella notte in campo Andreas Seppi

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Kumkhum vs P. Martic

2. M. Kostyuk vs E. Svitolina

3. G. Dimitrov vs A. Rublev

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. N. Kyrgios vs J. Tsonga

2. K. Bertens vs C. Wozniacki

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D. Allertova vs M. Linette

2. P. Carreno Busta vs G. Muller

3. K. Bondarenko vs M. Rybarikova

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. R. Nadal vs D. Dzumhur

2. J. Ostapenko vs A. Kontaveit

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. B. Bryan / M. Bryan vs M. Mirnyi / P. Oswald

2. E. Mertens vs A. Cornet

3. A. Seppi vs I. Karlovic

4. R. Harrison vs M. Cilic

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Edmund vs N. Basilashvili

2. L. Safarova / B. Strycova vs R. Olaru / O. Savchuk

3. R. Albot / H. Chung vs H. Kontinen / J. Peers

4. K. Kanepi vs C. Suárez Navarro

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. Moore / E. Perez vs I. Begu / M. Niculescu

2. L. Chan / A. Sestini Hlavackova vs O. Kalashnikova / V. Lepchenko

3. S. Stosur / S. Groth vs P. Hon / M. Reid

4. D. Schwartzman vs A. Dolgopolov

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Johnson / S. Querrey vs P. Andujar / A. Ramos-Vinolas

2. W. Koolhof / A. Sitak vs O. Marach / M. Pavic

3. F. Lopez / M. Lopez vs B. Mclachlan / J. Struff

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Mektic / A. Peya vs J. Cabal / R. Farah

2. F. Fognini / M. Granollers vs R. Ram / D. Sharan

3. D. Jakupovic / I. Khromacheva vs E. Makarova / E. Vesnina

4. E. Mertens / D. Schuurs vs A. Barty / C. Dellacqua

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Krajicek / A. Kudryavtseva vs H. Chan / K. Srebotnik

2. R. Atawo / A. Groenefeld vs E. Hozumi / M. Kato

3. V. King / F. Skugor vs Ar. Rodionova / J. Smith

Court 19 – Ora: 04:00 (ora locale: 14:00)

1. G. Dabrowski / Y. Xu vs E. Alexandrova / A. Sevastova

2. R. Bopanna vs E. Roger-Vasselin

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Kerkhove / L. Marozava vs S. Hsieh / S. Peng

2. M. Martínez Sánchez / M. Demoliner vs N. Melichar / N. Monroe

3. A. Rosolska / S. Gonzalez vs J. Larsson / M. Middelkoop