Australian Open, Fabio Fognini parte male, chiude in crescendo e vola al terzo turno

Non si arresta l’avventura di Fabio Fognini a Melbourne. Dopo un avvio stentato, l’azzurro ritrova il suo tennis e piega un abbordabile Evgeny Donskoy in quattro set col punteggio di 2-6 6-3 6-4 6-1 in due ore e 23 minuti di gioco. Un buon test per il ligure contro un avversario inconsistente e impalpabile per lunghi tratti del match. Grazie a questo successo, Fognini coglie la settima vittoria in carriera agli Australian Open e approda per la seconda volta al terzo turno su 11 partecipazioni.

Nel prossimo match il ligure affronterà Julien Benneteau che a sorpresa ha eliminato David Goffin. Alla luce di quanto accaduto, eguagliare gli ottavi di finale di quattro anni fa non sembra poi essere un’impresa troppo ardua.

PRIMO SET

Un set per carburare, adattarsi alle calde condizioni di gioco australiane e trovare la chiave tattica per sbarazzarsi del russo. L’azzurro apre le danze al servizio, accusa una partenza a rilento e da 40-0 cede il turno di battuta. Evgeny Donskoy conferma il break di vantaggio senza patemi d’animo, complice un Fognini sulle gambe e insolitamente poco reattivo di piedi. Il ligure si sblocca nel punteggio ma non nel gioco, tanto da non riuscire a tener testa al russo che appena può prende in mano l’iniziativa con i colpi di inizio gioco in maniera piuttosto irrisoria. “Fogna” appare contratto, non trova le misure del campo – specialmente col dritto – consentendo di fatto all’avversario di prendere il largo e di acquisire un doppio break di vantaggio nel corso del quinto game. Il numero uno d’Italia tiene il servizio agevolmente in un game che si rivelerà solo interlocutorio. Donskoy serve per il primo set e chiude i conti con estremo agio: 6-2 per il moscovita con un Fabio incapace di generare vincenti – appena 5 totali – ed estremamente falloso.

SECONDO SET

L’inizio del secondo parziale di Fognini è ancora una volta a singhiozzo. Sempre troppo lontano dal campo, deve sin da subito fronteggiare e cancellare una palla break. Sventato il pericolo nel game inaugurale, l’azzurro si mantiene a galla e si incita. L’azzurro inizia finalmente ad ingranare, si procura due chance per strappare il servizio al russo ma non è cinico a sufficienza. Qualcosa inizia a cambiare, Fognini riesce ad incanalare l’incontro sui suoi binari preferiti non permettendo al russo di comandare le operazioni col dritto e costringendolo a scambi prolungati. Donskoy si disunisce e si intravedono le prime falde nelle trame puramente offensive del moscovita. Fabio ora è maggiormente incisivo e piazza il break nel corso del sesto game per mezzo di un diritto perfetto nei pressi della riga. È il momento di svolta in cui il match gira e non cambia più direzione. L’azzurro consolida il break di vantaggio ed ha l’occasione di capitalizzare due set point nel successivo game in ribattuta salvo poi dover rimandare l’appuntamento sul proprio servizio. Siamo 5-3 Fognini: il ligure sfrutta al meglio le palle nuove – piazzerà 3 ace nel corso del gioco – ma non riesce a concretizzare i numerosi set point facendo il bello e il cattivo tempo. Dopo qualche attimo di indecisione dovuto alla troppa fretta, “Fogna” fa calare il sipario sul parziale alla settima palla set: 6-3.

TERZO SET

Il copione non cambia e si procede sulla falsa riga di fine secondo set. L’azzurro ha cambiato marcia ed è estremamente più attaccato al match e al punto. Pronti e via, Fognini conquista il break con l’ausilio di occhio di falco dopo che un suo rovescio vincente era stato giudicato dapprima fuori. Evgeny Donskoy, ha perso tutte le certezze di inizio match e non riesce ad uscire dalla ragnatela di scambi prolungati tessuta da Fabio. L’azzurra mostra grande solidità al servizio, tiene in mano il pallino delle operazioni e custodisce gelosamente il break di vantaggio. Neanche l’ombra di palle break nel prosieguo del parziale e set in cascina: Fognini si assicura il parziale col punteggio di 6-4 chiudendo le sorti del set con una prima vincente.

QUARTO SET

Ormai non c’è più storia. Donskoy è sparito dal match, Fognini invece continua a giocare in scioltezza grazie al ritrovato rovescio che gli garantisce vincenti su vincenti. Con la partita saldamente tra le sue mani, l’azzurro domina il moscovita e opera il break ancora una volta nel game d’apertura. Nessun grattacapo particolare per Fognini, che gestisce le operazioni e strappa il servizio a Donskoy anche nel quinto game. Sempre più sul velluto, il numero uno d’Italia gioca con estrema disinvoltura e sbrana il russo con estrema facilità acquisendo quattro game di fila e imponendosi 6-1 al quarto con ben tre break maturati nel parziale. Minimo sforzo e massimo rendimento per un Fognini che chiude una buona prestazione in crescendo e annotando segnali positivi dal rovescio.

CHIAVE TATTICA

Ad inizio partita Fabio ha perso molto campo patendo le accelerazioni da fondo di Donskoy. Poco mobile e sempre in balia del suo avversario, l’azzurro è parso troppo falloso mostrando uno scoraggiante gap tra i due dritti con un rendimento tra i due fondamentali nettamente opposto. “Fogna” è stato bravo a scardinare il disegno tattico di Donskoy, ovvero colpire e affondare entro i 4-5 colpi. La chiave di volta per l’italiano è stata iniziare a prolungare gli scambi, non dare al russo ritmo e ritrovare con maggiore incisività la soluzione di rovescio lungolinea. Cambiata la musica in questo senso, Fognini è stato bravo a variare il servizio, battendo al corpo e a rintuzzare i timidi tentativi di rimonta del suo rivale odierno. In crescita anche il dritto dal secondo set in poi, seppur col rovescio abbia fatto la differenza. Altra chiave tattica determinante, la maggiore varietà nel gioco dell’azzurro, specialmente nella verticalizzazione del gioco attraverso cui è riuscito a mandare fuori giri Donskoy, incapace di comandare col dritto come nel primo set.

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3.Inc E. Donskoy vs (25) F. Fognini



GS Australian Open E. Donskoy E. Donskoy 6 3 4 1 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 2 6 6 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Fognini 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Donskoy 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

E. Donskoy – (25) F. Fognini

72. Singles ranking 25.

9. 5. 1990 Birthdate 24. 5. 1987

right Plays right

GS Australian Open D. Goffin [7] D. Goffin [7] 6 6 1 6 J. Benneteau J. Benneteau 1 7 6 7 Vincitore: J. Benneteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Goffin 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 J. Benneteau 0-15 0-30 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(7) D. Goffinvs J. Benneteau

Luca Fiorino