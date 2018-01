Da Melbourne: Preoccupazione per la caviglia di Simona Halep

Simona Halep, numero uno del mondo, dovrebbe entrare in campo molto limitata (e con un bendaggio) per il suo secondo incontro all’Australian Open contro la canadese Eugenie Bouchard, ex top 5, nel duello che aprirà la sessione notturna della Margaret Court Arena, alle 9 di oggi in Italia.

Secondo il giornalista americano Ben Rothenberg, che è a Melbourne, il team tecnico della romena è molto preoccupato per la distorsione alla caviglia sinistra di Simona Halep (procurata durante il suo incontro di primo turno).