Video del Giorno: Attenzione colpo in arrivo....

Nel doppio alcune volte può capitare di essere il bersaglio involontario quando si è a rete e il compagno o la compagna servono.

La disavventura questa mattina agli Australian Open è toccata alla rumena Raluca Olaru, colpita alla schiena dalla compagna di doppio, l’ucraina Olga Savchuk.

Olga Savchuk drilled Olaru in lower back while serving. Short break but Raluca was alright to start playing again quickly. pic.twitter.com/5PeMHxQmzz

— Graham (@juki_tennis) 17 gennaio 2018