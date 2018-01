Australian Open Day3: thriller Wozniacki e Dimitrov, sorridono Nadal e Kyrgios (con gli Highlights delle partite)

Giornata di forti emozioni la terza degli Australian Open edizione 2018, con partite sinonimo di adrenalina pura e sorprese clamorose che sono state evitate per un soffio.

La danese Caroline Wozniacki si ritrova a un passo dal baratro contro la croata Fett nel terzo set, incapace di sfruttare un cospicuo vantaggio (5/1) e match point a favore: l’incontro finisce 7/5 a favore della Woz, con la Fett praticamente in lacrime e bloccata da un braccino che le ha di fatto tolto la vittoria più importante in carriera.

Oltre la danese rischiano altre big: servono infatti 3 set tanto all’ucraina Svitolina quanto alla lettone Ostapenko, chiamate agli straordinari per avere ragione della Siniakova e della Duan. Per andare avanti nel torneo servirà ben altro.

Salutano il torneo giocatrici importanti: la Goerges, fin qui in forma smagliante, non riesce ad avere ragione delle tattiche della francese Cornet e saluta anticipatamente i sogni di gloria, così come la russa Pavlyuchenkova (contro la Bondarenko), la svizzera Bencic (contro la Kumkhum) e la Kasatkina (contro la Linette), tutte battute senza appello e senza troppe resistenze.

Vincono fra le altre Bertens (contro Gibbs), Rybarikova (in 3 contro la Flipkens), Kaia Kanepi contro una Puig poco ispirata, Allertova (contro Zhang), Martic contro Begu (la croata dà il meglio di sé proprio negli Slam), Kontaveit (grande giornata per l’Estonia) e una ritrovata Carla Suarez Navarro.

La vittoria del giorno però fra le donne non può non essere che quella della baby Kostyuk: la quindicenne ucraina si ripete e superando l’australiana Rogowska raggiunge un terzo turno Slam fantastico. Siamo di fronte a una nuova predestinata stella del tennis femminile?

Fra gli uomini a rischiare è il bulgaro Grigor Dimitrov che ha bisogno di 5 set (il primo e il quarto sono praticamente regalati all’avversario) per avere ragione dell’americano McDonald: il bulgaro è apparso la controfigura di quello ammirato al Master di fine 2017. Speriamo solo si sia trattato di una giornata storta, di quelle che quando le superi ti danno una carica tremenda per il prosieguo del torneo, torneo che ha indiscutibilmente bisogno della classe del numero 3 del ranking ATP.

Bella battaglia di nervi fra presente e futuro quella che ha visto trionfare per 7/5 al quinto Jo – Wilfried Tsonga contro il NextGen Shapovalov: il canadese ha avuto l’incontro in pugno ma ha finito per mollare la presa proprio sul più bello. E Tsonga, nonostante non sembri al meglio della condizione, non molla mai un punto.

Va veloce Rafa Nadal, bravo a regolare un giocatore insidioso come l’argentino Leo Mayer, che lo fa soffrire soprattutto nel terzo set quando lo trascina fino a tie break: questo Nadal, che salirà ancora di condizione, è veramente tirato a lucido. Come il maiorchino vincono e convincono il croato Marin Cilic (3 set al portoghese Sousa) e l’idolo locale Nick Kyrgios (3 – 0 contro Troicki): soprattutto l’australiano è una mina vagante per questo torneo…e per il resto della stagione.

Fra gli altri vincono Dolgopolov (3 set contro Ebden), Muller (5 parziali contro Jaziri), Carreno Busta approfittando del ritiro di Gilles Simon nel secondo set, Dzumhur contro Millman in 4, Basilashvili su Bemelmans, Ryan Harrison in 3 contro Cuevas e Schwartzmann che regola le ambizioni (velleitarie?) del norvegese Ruud. Fra i “giovani” agguantano il terzo turno Rublev faticando in 4 set contro il cipriota Baghdatis e l’inglese Edmund, autoritario contro un Istomin davvero poco efficiente.

Se per i colori azzurri la vittoria del giorno è quella di un Andreas Seppi rapidissimo contro il nipponico Nishioka (mai in partita), il vero match spettacolo di questo Day3 è sicuramente quello che ha visto il croato Karlovic (prossimo avversario proprio del nostro Seppi) imporsi per 12/10 al quinto contro il giapponese Sugita: la solita caterva di aces e il traguardo record di essere il tennista più vecchio da quarant’anni a questa parte a raggiungere un simile traguardo a Melbourne. Speriamo solo la maratona si faccia sentire contro il nostro Andreas al prossimo turno!

Tutti i risultati di oggi

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Siniakova vs (4) E. Svitolina 6-4 2-6 1-6

2. J. Fett vs (2) C. Wozniacki 6-3 2-6 5-7

3. (1) R. Nadal vs L. Mayer 6-3 6-4 7-6

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. (3) G. Dimitrov vs M. McDonald 4-6 6-2 6-4 0-6 8-6

2. (23) D. Gavrilova vs E. Mertens 5-7 3-6

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Kostyuk vs O. Rogowska 6-3 7-5

2. D. Shapovalov vs (15) J. Tsonga 6-3 3-6 6-1 6-7 5-7

3. (7) J. Ostapenko vs Y. Duan 6-3 3-6 6-4

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Cornet vs (12) J. Goerges 6-4 6-3

2. A. Dolgopolov vs M. Ebden 7-6 6-3 6-4

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (15) A. Pavlyuchenkova vs K. Bondarenko 2-6 3-6

2. B. Bencic vs L. Kumkhum 1-6 3-6

3. J. Sousa vs (6) M. Cilic 1-6 5-7 2-6

4. (17) N. Kyrgios vs V. Troicki 7-5 6-4 7-6

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Jaziri vs (23) G. Muller 5-7 4-6 7-6 6-3 2-6

2. M. Linette vs (22) D. Kasatkina 7-6 6-2

3. (30) K. Bertens vs N. Gibbs 7-6 6-0

4. M. Baghdatis vs A. Rublev 4-6 7-6 4-6 2-6

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. P. Carreno Busta vs G. Simon 6-2 3-0

2. K. Flipkens vs (19) M. Rybarikova 4-6 6-0 2-6

3. J. Millman vs (28) D. Dzumhur 5-7 6-3 4-6 1-6

4. K. Kanepi vs M. Puig 6-4 6-3

5. C. Suárez Navarro vs T. Babos 6-4 2-6 6-2

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Robson / C. Vandeweghe vs (14) H. Chan / (14) K. Srebotnik 6-7 4-6

2. Q. Wang / Y. Wang vs O. Kalashnikova / V. Lepchenko 4-6 2-6

3. J. Benneteau / J. Eysseric vs N. Mektic / A. Peya 3-6 0-6

4. P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez vs R. Haase / M. Middelkoop 3-6 6-3 6-2

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Zhang vs D. Allertova 4-6 6-7

2. P. Martic vs I. Begu 6-4 7-6

3. (31) P. Cuevas vs R. Harrison 4-6 6-7 4-6

4. (24) D. Schwartzman vs C. Ruud 6-4 6-2 6-3

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. Y. Nishioka vs A. Seppi 1-6 3-6 4-6

2. I. Karlovic vs Y. Sugita 7-6 6-7 7-5 4-6 12-10

3. M. Barthel vs (32) A. Kontaveit 3-6 6-4 3-6

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. A. Klepac / M. Martínez Sánchez vs V. Golubic / N. Stojanovic 3-6 3-6

2. T. Fabbiano / D. Sela vs M. Mirnyi / P. Oswald 6-7 6-3 6-7

3. C. Bellis / M. Vondrousova vs E. Alexandrova / A. Sevastova 3-6 2-6

4. V. Kudermetova / A. Sabalenka vs S. Cirstea / B. Haddad Maia 2-6 2-6

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Maria / P. Parmentier vs M. Krajicek / A. Kudryavtseva 4-6 6-1 3-6

2. E. Bouchard / S. Stephens vs (2) E. Makarova / (2) E. Vesnina 4-6 4-6

3. H. Nys / B. Paire vs (13) S. Gonzalez / (13) J. Peralta 6-4 0-6 6-2

4. M. Lucic-Baroni / A. Petkovic vs I. Begu / (10) M. Niculescu 7-6 3-6 2-6

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Polmans / A. Whittington vs (11) J. Cabal / (11) R. Farah 6-7 6-7

2. K. Edmund vs D. Istomin 6-2 6-2 6-4

3. B. Mclachlan / J. Struff vs T. Kokkinakis / J. Thompson 6-4 6-3

4. (1) L. Chan / (1) A. Sestini Hlavackova vs X. Han / C. Liang 6-3 6-0

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Basilashvili vs (Q) R. Bemelmans 7-5 6-1 6-3

2. L. Kichenok / M. Ninomiya vs L. Kerkhove / L. Marozava 6-7 2-6

3. (6) B. Bryan / (6) M. Bryan vs M. Fucsovics / Y. Nishioka 5-7 7-5 6-1

4. (1) J. Murray / (5) B. Soares vs F. Tiafoe / D. Young 5-7 6-4 6-4

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (4) L. Safarova / (4) B. Strycova vs N. Broady / A. Smith 6-2 6-1

2. (25) F. Fognini / M. Granollers vs (WC) A. Bolt / B. Mousley 6-7 6-3 6-2

3. R. Albot / H. Chung vs J. Erlich / D. Nestor 7-6 6-3

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Jebavy / J. Vesely vs R. Lindstedt / F. Skugor 5-7 5-7

2. (14) I. Dodig / F. Verdasco vs S. Johnson / (13) S. Querrey 4-6 3-6

3. K. Kozlova / Y. Putintseva vs R. Olaru / O. Savchuk 3-6 3-6

4. (12) R. Atawo / A. Groenefeld vs A. Sharma / B. Woolcock 7-6 6-3

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Hibino / D. Jurak vs J. Moore / E. Perez 4-6 4-6

2. (9) F. Lopez / (9) M. Lopez vs F. Mergea / N. Zimonjic 6-2 6-4

3. P. Andujar / (21) A. Ramos-Vinolas vs S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 6-4 6-4

4. Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva vs K. Bondarenko / A. Krunic 2-6 2-6

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. F. Delbonis / V. Estrella Burgos vs (7) O. Marach / (7) M. Pavic 1-6 4-6

2. P. Gojowczyk / F. Mayer vs W. Koolhof / A. Sitak 2-6 1-6

3. M. Buzarnescu / M. Irigoyen vs S. Hsieh / S. Peng 3-6 5-7

4. A. Friedsam / A. Van Uytvanck vs Kr. Pliskova / D. Vekic 0-5





Alessandro Orecchio