Kristina Mladenovic non pensa che sia in crisi di risultati

Ripetendo l’abitudine, Kristina Mladenovic è stata eliminata al primo nell’Australian Open, collezionando la 15a sconfitta consecutiva davanti alla numero 104 del mondo, Ana Bogdan. La 24enne non vince dal torneo di Washington da agosto, ma si rifiuta di chiamare questo momento oscuro della sua carriera come crisi.

“Non sono in una crisi di risultati, queste ultime sconfitte non sono come quelle dell’anno scorso, in cui mi stavo trascinando un problema fisico nella seconda parte della stagione”, ha detto la numero 11 della classifica a L’Equipe. Prima di Melbourne, Mladenovic ha perso a Sydney all’inizio del 2018.

“Ora mi sento bene fisicamente, ho appena fatto una brutta partita, non devo preoccuparmi perché questa fase finirà prima o poi, perché ci sto lavorando ogni giorno. Se non stavo facendo ciò di cui avevo bisogno negli allenamenti o se mi mancasse la motivazione, mi sarai preoccupata di ciò”.