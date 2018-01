Australian Open: Andreas Seppi “Una bella rottura affrontare uno come Karlovic che non ti fa giocare quando serve. Poi quando sei tu alla battuta non puoi distrarti un attimo perché se giochi male un paio di punti non recuperi più” (con gli highlights della partita)

Seppi : “Un buon match, sono partito molto bene, mentre lui nel primo set ha fatto tanti errori. L’unico aspetto negativo è la percentuale di prime al servizio sotto il 50%, ma da fondo ho mosso bene la palla. Ho sempre avuto in mano il gioco, anche nei momenti importanti dell’incontro. Positivo aver chiuso in tre set, perché a Melbourne in questi giorni fa molto caldo e dopo la settimana di Canberra e le due partite giocate qui cominciavo ad accusare un po’ di stanchezza. Ora ho una giornata di riposo per recuperare”.

“Una bella rottura affrontare uno come Karlovic che non ti fa giocare quando serve. Poi quando sei tu alla battuta non puoi distrarti un attimo perché se giochi male un paio di punti non recuperi più. Forse sarebbe stato meglio Sugita, con cui puoi scambiare da fondo. Comunque va bene così, l’avversario non lo puoi certo scegliere”.