Australian Open: Marta Kostyuk, classe 2002, con Rogowska la prova del nove

Marta Kostyuk è una giovane tennista classe 2002. Mentre le sue coetanee si dividono fra banchi scuola, allenamenti e tornei Under 18, lei è a Melbourne Park a giocare nel tabellone principale degli Australian Open.

Gli Australian Open Juniores? Macché, il torneo dei grandi, che l’ucraina si è guadagnata passando attraverso le qualificazioni, superate brillantemente dopo aver messo in riga Arina Rodionova, Seguel e Krejcikova.

Come se non bastasse, l’attuale numero 521 del mondo ha vinto anche il suo match di primo turno contro la 27esima giocatrice WTA, Shuai Peng. Le quasi cinquecento posizioni di divario in classifica tra le due non si sono viste sul campo, Un 6-2 6-2 senza storia, al quale però bisogna allegare anche le condizioni fisiche precarie della cinese, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio.

A quindici anni, quindi, Marta Kostyuk ha raggiunto il secondo turno in un torneo dello Slam ed ha fatto il suo ingresso in Top-300. E ora, come se quattro vittorie a Melbourne all’età di 15 anni non bastassero, c’è una grossa possibilità che la tennista ucraina possa conquistare anche il quinto successo sul veloce australiano: nella notte, infatti, incontrerà Olivia Rogowska, wild card locale n.180 del ranking, in quello che da appassionati ed addetti ai lavori è definito come la “prova del nove”, il match da non sbagliare per una predestinata come lei.

Passata di recente per l’Italia, dove ha svolto gran parte della preparazione invernale, Marta è seguita da Ivan Ljubicic, presente nel suo box durante gli incontri di qualificazione, e proprio a riguardo ha commentato: “Non potete immaginare come mi sento quando Ivan segue le mie partite da vicino. Ora penserò al prossimo match, non mi concentrerò sul fatto di essere stata la più giovane ad aver vinto un match in uno Slam”.

Con i suoi 15 anni, l’ucraina è infatti diventata la giocatrice più giovane ad aver vinto in incontro in uno Slam dagli US Open 2014, torneo nel quale ci fu la definitiva consacrazione di Cici Bellis, che riuscì a sconfiggere Dominika Cibulkova.

Battuto, inoltre, anche il record di “precocità” per quanto riguarda gli Australian Open: il record era detenuto da Martina Hingis, che si spinse fino ai quarti di finale nel 1996.

Se son rose, fioriranno… Ma a giudicare da tutti questi record, questa ragazza è tutto tranne che una semplice tennista.





Lorenzo Carini