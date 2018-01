Nicolas Kicker, la sorpresa del Day2 arriva dall’Argentina

Nicolas Kicker non vuole smettere di realizzare i propri sogni.

Il tennista nato a Merlo, una città dell’Argentina a pochi chilometri da Buenos Aires, si è regalato una gioia immensa agli Australian Open dove, alla prima apparizione nel main draw dello Slam “Down Under”, ha superato al primo turno il tennista di casa Jordan Thompson col punteggio di 6-3 6-1 4-6 3-6 6-3 in 3 ore e 42 minuti di gioco.

Al prossimo round, incontrerà Lukas Lacko che a sorpresa ha sconfitto Milos Raonic: altra vittoria contro pronostico per il sudamericano? Vedremo…

E’ riuscito a battere anche il pubblico che, ovviamente, ha incitato per tutta la durata dell’incontro il suo avversario. Il Campo 8 di Melbourne Park, stracolmo per l’occasione, rimarrà per sempre nei ricordi di questo giocatore, che quest’oggi ha conquistato la sua seconda vittoria assoluta in un Major.

In precedenza, era riuscito a superare il primo turno al Roland Garros 2017, dove sconfisse Damir Dzumhur.

Accompagnato, nella trasferta australiana, da Juan Pablo Gandara, Nicolas non dispone purtroppo di mezzi propri e, con un figlio da mantenere (chiamato Bastian, in onore del suo idolo calcistico Bastian Schweinsteiger, ndr), è costretto a chiedere aiuto ai genitori, Mariana e Ricardo, che con grande piacere cercano in tutti i modi di seguire il figlio nella propria carriera agonistica.

“Finalmente, grazie al prize money, non dovrò più chiedere aiuto ai miei genitori”, ha sottolineato Kicker nella conferenza stampa post-partita.

“Non avrei mai pensato di vincere, perchè non ho fatto bene nelle recenti sfide giocate (ko contro Fucsovics a Pune e contro Benchetrit a Canberra, ndr) e non mi sentivo a mio agio.

Sono cresciuto sulla terra battuta, dove ho giocato ininterrottamente fino all’età di 22 anni perchè in Argentina i tornei sono solo su quella superficie, e pensavo di dover tornare a giocare lì per acquisire nuovamente fiducia”, ha poi commentato l’argentino, che dispone anche di passaporto austriaco ed in futuro potrebbe, anche se le possibilità sono al momento assai remote, vestire la maglia dell’Austria in Coppa Davis.

“Mi sento più argentino di ogni altro giocatore, ma ho anche il passaporto austriaco. La Federazione probabilmente sarebbe interessata ad assumermi, ma avendo un figlio da mantenere preferirei almeno nelle settimane di Coppa Davis stare vicino a lui e alla famiglia. Sinceramente non so quale sarà la mia scelta: Argentina o Austria, Austria o Argentina?”, ha concluso.

Nicolas Kicker è un giocatore che non molla mai. Nonostante le numerose sconfitte subite nel 2017, anno nel quale si è diviso tra tornei Challenger e tornei ATP, non si è mai dato per vinto ed ha continuato ad allenarsi duramente per raggiungere il suo obiettivo: diventare il più forte al mondo. A venticinque anni, francamente, sembra impossibile che possa riuscirci ma la speranza è l’ultima a morire.

Da persona molto vicina a Nicolas, essendo gestore della sua pagina Facebook ufficiale, posso assicurarvi che è un ragazzo davvero simpatico e socievole. Vanta tanti amici nel circuito, fra i quali anche Marco Cecchinato (col quale si è divertito molto a Pune durante la festa organizzata per i giocatori, parole sue!!), e merita un palcoscenico ben diverso da quello al quale si è esposto negli ultimi anni. In bocca al lupo per tutto, Nicolas!

Lorenzo Carini