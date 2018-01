Australian Open Junior: Quali. ostacolo giapponese per Zeppieri

E’ stato sorteggiato da poche ore il tabellone di qualificazione maschile degli Australian Open Junior.

Solo un italiano al via: si tratta del classe 2001 Giulio Zeppieri, accreditato dell’undicesima testa di serie, che dovrà vincere due incontri per approdare nel main draw e fare dunque compagnia a Lorenzo Musetti, entrato di diritto fra i migliori 64.

Al sedicenne azzurro, n.84 del ranking mondiale ITF (best ranking al 70esimo posto fatto registrare la scorsa settimana), sarà opposto il giapponese Ryuya Ata, di un anno più grande e n.112 delle classifiche giovanili.

Nel recente torneo di Traralgon, Zeppieri ha brillantemente superato le qualificazioni e si è fermato solamente al terzo turno in singolare (battuto dal francese Tabur in due set) mentre ha raggiunto i quarti di finale in doppio in coppia con l’olandese Weststrate.

Non è andata bene, invece, ad Ata che si è fermato all’esordio nel torneo di qualificazione, sconfitto con un duplice 6-4 da Voisin.

Giulio Zeppieri e Ryuya Ata non si sono mai affrontati in precedenza. L’incontro di questa notte, in programma attorno alle 3 ora italiana, sarà il primo fra l’italiano e il giapponese.

LO SPOT DI QUALIFICAZIONE

Krutykh (6) vs Harper (WC)

Ata vs Zeppieri (11)

Lorenzo Carini