Australian Open: Il programma completo di Mercoledì 17 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Siniakova vs (4) E. Svitolina

2. J. Fett vs (2) C. Wozniacki

3. (1) R. Nadal vs L. Mayer

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. (3) G. Dimitrov vs M. McDonald

2. (23) D. Gavrilova vs E. Mertens

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Kostyuk vs O. Rogowska

2. D. Shapovalov vs (15) J. Tsonga

3. (7) J. Ostapenko vs Y. Duan

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Cornet vs (12) J. Goerges

2. A. Dolgopolov vs M. Ebden

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (15) A. Pavlyuchenkova vs K. Bondarenko

2. B. Bencic vs L. Kumkhum

3. J. Sousa vs (6) M. Cilic

4. (17) N. Kyrgios vs V. Troicki

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Jaziri vs (23) G. Muller

2. M. Linette vs (22) D. Kasatkina

3. (30) K. Bertens vs N. Gibbs

4. M. Baghdatis vs (30) A. Rublev

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (10) P. Carreno Busta vs G. Simon

2. K. Flipkens vs (19) M. Rybarikova

3. J. Millman vs (28) D. Dzumhur

4. K. Kanepi vs M. Puig

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Robson C. Vandeweghe vs CHAN, Hao-Ching (TPE) SREBOTNIK, Katarina (SLO) [14]

2. Q. Wang Y. Wang vs KALASHNIKOVA, Oksana (GEO) /LEPCHENKO, Varvara (USA)

3. J. Benneteau J. Eysseric vs MEKTIC, Nikola (CRO) /PEYA, Alexander (AUT)

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Zhang vs D. Allertova

2. P. Martic vs I. Begu

3. (31) P. Cuevas vs R. Harrison

4. (24) D. Schwartzman vs C. Ruud

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. Y. Nishioka vs A. Seppi

2. I. Karlovic vs Y. Sugita

3. M. Barthel vs (32) A. Kontaveit

4. C. Suárez Navarro vs T. Babos

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (9) A. Klepac (9) M. Martínez Sánchez vs GOLUBIC, Viktorija (SUI) / STOJANOVIC, Nina (SRB)

2. T. Fabbiano D. Sela vs MIRNYI, Max (BLR) / OSWALD, Philipp (AUT)

3. C. Bellis M. Vondrousova vs ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) / SEVASTOVA, Anastasija (LAT

4. V. Kudermetova A. Sabalenka vs CIRSTEA, Sorana (ROU) / HADDAD MAIA, Beatriz (BRA)

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Maria P. Parmentier vs KRAJICEK, Michaella (NED) / KUDRYAVTSEVA, Alla (RUS)

2. E. Bouchard S. Stephens vs MAKAROVA, Ekaterina (RUS) / VESNINA, Elena (RUS) [2]

3. H. Nys B. Paire vs GONZALEZ, Santiago (MEX) / PERALTA, Julio (CHI) [13]

4. (28) M. Lucic-Baroni A. Petkovic vs BEGU, Irina-Camelia (ROU) / NICULESCU, Monica (ROU) [10]

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Polmans A. Whittington vs CABAL, Juan Sebastian (COL) /FARAH, Robert (COL) [11]

2. K. Edmund vs D. Istomin

3. B. Mclachlan J. Struff vs KOKKINAKIS, Thanasi (AUS) /THOMPSON, Jordan (AUS)

4. (1) L. Chan (1) A. Sestini Hlavackova vs HAN, Xinyun (CHN) /LIANG, Chen (CHN

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Basilashvili vs (Q) R. Bemelmans

2. L. Kichenok M. Ninomiya vs MCHALE, Christina (USA) /ROGERS, Shelby (USA)

3. (6) B. Bryan (6) M. Bryan vs DONSKOY, Evgeny (RUS) /MEDVEDEV, Daniil (RUS)

4. (5) J. Murray (5) B. Soares vs TIAFOE, Frances (USA) /YOUNG, Donald (USA)

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (29) L. Safarova (20) B. Strycova vs BROADY, Naomi (GBR) /SMITH, Anna (GBR)

2. (25) F. Fognini M. Granollers vs BOLT, Alex (AUS) /MOUSLEY, Bradley (AUS)

3. R. Albot H. Chung vs ERLICH, Jonathan (ISR) /NESTOR, Daniel (CAN

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Jebavy J. Vesely vs LINDSTEDT, Robert (SWE) /SKUGOR, Franko (CRO)

2. (14) I. Dodig F. Verdasco vs JOHNSON, Steve (USA) /QUERREY, Sam (USA)

3. K. Kozlova Y. Putintseva vs OLARU, Raluca (ROU) /SAVCHUK, Olga (UKR

4. (12) R. Atawo (12) A. Groenefeld vs SHARMA, Astra (AUS) /WOOLCOCK, Belinda (AUS)

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Hibino D. Jurak vs MOORE, Jessica (AUS) /PEREZ, Ellen (AUS)

2. F. Lopez (9) M. Lopez vs MERGEA, Florin (ROU) /ZIMONJIC, Nenad (SRB)

3. P. Andujar (21) A. Ramos-Vinolas vs RATIWATANA, Sanchai (THA) /RATIWATANA, Sonchat (THA

4. Ar. Rodionova N. Vikhlyantseva vs BONDARENKO, Kateryna (UKR) /KRUNIC, Aleksandra (SRB

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. F. Delbonis V. Estrella Burgos vs MARACH, Oliver (AUT) /PAVIC, Mate (CRO) [7]

2. P. Gojowczyk F. Mayer vs KOOLHOF, Wesley (NED) /SITAK, Artem (NZL)

3. M. Buzarnescu M. Irigoyen vs HSIEH, Su-Wei (TPE) /PENG, Shuai (CHN) [8]

4. A. Friedsam A. Van Uytvanck vs PLISKOVA, Kristyna (CZE) /VEKIC, Donna (CRO)

TBA – Ora: 06:00 (ora locale: 16:00)

1. (1) L. Kubot (1) M. Melo vs LORENZI, Paolo /ZVEREV, Mischa (GER)

2. (10) P. Carreno Busta G. Garcia-Lopez vs HAASE, Robin (NED) /MIDDELKOOP, Matwe (NED)