Victoria Azarenka vince la causa per l’affidamento del figlio. Ma c’è ancora l’eventuale appello del padre

Il caso di affidamento che sta mettendo in crisi la carriera di Victoria Azarenka potrebbe finire nelle prossime settimane. L’ex numero uno del mondo ha rinunciato a un torneo dopo l’altro a causa dell’impossibilità di viaggiare con suo figlio.

Secondo “TMZ Sports”, la causa si è conclusa è la ragione è andata dalla parte della bielorussa, che, se sconfiggesse anche l’eventuale appello del padre del bambino, potrà lasciare la California con il piccolo Leone tra le braccia.

Secondo il tabloid statunitense, il giudice ha emesso una sentenza di 65 pagine che accetta di trasferire il caso in un tribunale in Bielorussia, dove in passato è stata già attribuita a Vika la custodia del piccolo Leone.

Da quando questa battaglia legale ha avuto inizio negli Stati Uniti, al piccolo Leone è stato impedito di lasciare la California, il che naturalmente influisce sul normale lavoro di Victoria Azarenka, che viaggia settimana dopo settimana nel circuito nei quattro angoli del mondo.

Per questo motivo, la 28enne ha scelto di badare, ovviamente, a suo figlio. Attualmente, Azarenka occupa la 209 ° posizione della classifica mondiale e non gioca un match ufficiale dal torneo di Wimbledon.

La conclusione del caso dipende ora da un possibile ricorso da parte del padre del bambino, Billy McKeague, che potrebbe essere presentato dai suoi legali entro le prossime tre settimane.