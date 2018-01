Australian Open: Matteo Berrettini cede all’esperienza di Adrian Mannarino (Con il video della partita)

Prestazione da giocatore esperto, cinico ed estremamente intelligente. Adrian Mannarino accede al secondo turno degli Australian Open regolando Matteo Berrettini con un periodico 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco. Alla sua prima partecipazione Slam, l’ex Next Gen romano non sfigura dinanzi all’astuzia del francese ma può recriminare una giornata poco brillante col dritto. L’azzurro, ripescato in main draw dopo il forfait a tabellone compilato del serbo Krajinovic, saluta Melbourne consapevole dei progressi ottenuti negli ultimi mesi e degli ampi margini di miglioramento tecnici e tattici. Il francese, dal canto suo, approda per la prima volta al secondo turno dopo tre anni: il suo avversario sarà Jiri Vesely, vincitore quest’oggi nel derby contro Safranek.

PRIMO SET

Matteo Berrettini apre le danze al servizio e comincia come meglio non potrebbe: due dritti vincenti di rara pesantezza e sortita a rete con successiva chiusura della volée e del game. Il francese non ha problemi alla battuta e si assicura il secondo gioco con estrema disinvoltura .Il primo break giunge immediatamente dopo a causa dei tanti gratuiti commessi da Matteo. Il disegno tattico del francese è scontato: sollecitare il rovescio dell’azzurro, fondamentale più vulnerabile del bagaglio tecnico dell’allievo di Santopadre, e anticipare col rovescio in risposta. Due errori col rovescio di cui uno in back e uno di dritto dell’azzurro portano il transalpino a strappargli il servizio alla seconda palla break. Berrettini ha subito una chance di controbreak ma è ancora una volta il rovescio in slice a tradirlo. Sfumata la chance, Mannarino non lascia scampo e col servizio consolida il break ottenuto in precedenza. Si procede on serve con l’italiano che sale di rendimento con la prima ma che perde fiducia col diritto. Si impennano, infatti, gli errori non forzati con questo fondamentale nel tentativo di accelerare anche su palle scomode e basse a trequarti campo. Il francese, senza particolari patemi d’animo, conquista il primo set 6-4. Matteo paga a caro prezzo una sciagurata gestione del terzo gioco e la troppa frenesia nella ricerca dei vincenti nei turni in ribattuta.

SECONDO SET

Il parziale si apre con due ace di fila dell’azzurro che si aggiudica con autorità il primo game. Nel prosieguo del set Berrettini riesce a mantenersi a galla con la battuta – in costante crescita – e alternando buone soluzioni ad errori derivanti dalla frenesia. Mannarino perde un po’ le misure col campo e sbaglia più dei suoi standard, specialmente in risposta. I servizi fanno la differenza, così come i colpi di inizio gioco e non si intravedono spiragli di break almeno sino al nono gioco. Arrivati a questo punto giunge il primo passaggio a vuoto di Matteo, che perde il suo primo punto con la prima in tutto il parziale per poi concedere la prima palla break al suo avversario. Il francese non si lascia pregare e mostra il suo solito acume tattico: alzata la traiettoria col rovescio giocando al centro e, su una palla alta e priva di peso, Berrettini affossa malamente in rete consegnandosi di fatto al transalpino. L’azzurro, sotto 4-5 e sul punteggio di 30-30, trova un angolo acuto col diritto incrociato ma spreca l’occasione a campo aperto col rovescio. L’errore col diritto successivo in spinta permette ad Adrian Mannarino di mettere le mani anche sul secondo set col medesimo punteggio del primo.

TERZO SET

La partita ormai è in salita e l’azzurro sembra pagare un po’ di stanchezza e scoramento. Il servizio è ancora incisivo ma il dritto, purtroppo, non funziona come al solito. Imbrigliato nella ragnatela di Mannarino, con scambi nettamente più lunghi dei set precedenti, Berrettini non riesce ad opporre le adeguate contromisure atte a contrastare la trama del francese. L’allievo di Santopadre accorcia sempre di più e la scarsa fiducia col dritto – specialità della casa Berrettini – è ancora più palese nel quinto game, momento del break decisivo. L’azzurro prova a reagire scagliando anche la racchetta per terra ma ormai il match è in dirittura d’arrivo coi titoli di coda pronti a scorrere. Adrian Mannarino è un esempio di sagacia tattica e con il minimo sforzo ottiene il massimo rendimento. Il francese serve per il match e archivia la pratica con un altro 6-4.

CHIAVE TATTICA

La qualità della difesa di Mannarino, l’intelligenza tattica del francese e una giornata non eccelsa di Berrettini col dritto spiegano in parte il risultato odierno. Per alcuni tratti del match, il romano non si è fidato del suo marchio di fabbrica tanto da non girarsi troppo sul lato sinistro per impattare col dritto per paura della contromossa sul lungolinea del transalpino. Ottimo Mannarino nella gestione tattica del match sia con il servizio in slice da sinistra che nel voler sollecitare il rovescio di Berrettini non mandandolo mai in palla col dritto. Spesso in confusione, Berrettini è risultato troppo lento in uscita dal servizio e poco fluido e soprattutto lucido in più situazioni in cui si è ostinato a spingere – senza risultato – palle basse da trequarti campo. È proprio qui che il francese è stato bravo a rubare tempo e spazio al nostro Matteo specialmente col rovescio anticipato. La distanza ad oggi tra i due è netta, ma il divario nel tempo si potrà ridurre sensibilmente. Doveroso sottolineare come in ogni set, Berrettini paghi un game al servizio mal gestito e la mancanza di concretezza e acume tattico in alcuni game in ribattuta.

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1Inc. [LL] M. Berrettini vs (26) A. Mannarino



GS Australian Open M. Berrettini M. Berrettini 4 4 4 A. Mannarino [26] A. Mannarino [26] 6 6 6 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Berrettini – A. Mannarino

130. Singles ranking 27.

12. 4. 1996 Birthdate 29. 6. 1988

right Plays left

Luca Fiorino