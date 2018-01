Australian Open: Fergus Murphy ed i warning a Nick Krygios e Coco Vandeweghe che protestano (Video)

L’arbitro irlandese Fergus Murphy è noto per essere un arbitro che prende delle decisioni con i tennisti e questo è esattamente quello che è successo oggi, il primo giorno dell’Australian Open.

Murphy ha iniziato la giornata nel dare un avvertimento a CoCo Vandeweghe e ha finito per “offrire” un altro warning a Nick Kyrgios, a causa di un appellativo poco simpatico dell’australiano verso il pubblico …

"Shut the f*** up, man!" @NickKyrgios is up and running at this year's #AusOpen 😬 pic.twitter.com/c7q1sUmEQM

"I'm waiting for the bananas"@CoCoVandey was not happy with chair umpire Fergus Murphy during her first round defeat 😠 #AusOpen pic.twitter.com/TC704QG6H6

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 15 gennaio 2018