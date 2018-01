Australian Open: Live gli Italiani. Day 2. Oggi in campo ben 5 azzurri. Matteo Berrettini aprirà le danze

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 1° Turno

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1Inc. [LL] M. Berrettini vs (26) A. Mannarino



Il match deve ancora iniziare

M. Berrettini – A. Mannarino

130. Singles ranking 27.

12. 4. 1996 Birthdate 29. 6. 1988

right Plays left

Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

2Inc. T. Fabbiano vs (4) A. Zverev



Il match deve ancora iniziare

T. Fabbiano – A. Zverev

73. Singles ranking 4.

26. 5. 1989 Birthdate 20. 4. 1997

right Plays right

Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. H. Zeballos vs (25) F. Fognini



Il match deve ancora iniziare

H. Zeballos – F. Fognini

66. Singles ranking 25.

27. 4. 1985 Birthdate 24. 5. 1987

left Plays right

Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

4Inc. C. Giorgi vs (Q) A. Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

C. Giorgi – A. Kalinskaya

71. Singles ranking 160.

30. 12. 1991 Birthdate 2. 12. 1998

right Plays right

Il match deve ancora iniziare

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

2Inc. (Q) L. Sonego vs R. Haase



Il match deve ancora iniziare

L. Sonego vs R. Haase

219. Singles ranking 43.

11. 5. 1995 Birthdate 6. 4. 1987

right Plays right

Il match deve ancora iniziare

