Da Melbourne – Parlano Paolo Lorenzi, Andreas Seppi e Francesca Schiavone. Lorenzi: ” Sono sempre più convinto che negli Slam il falco sia necessario su tutti i campi, compresi quelli secondari”

Lorenzi : “Sono calato un po’ dopo i primi due parziali, ma il mio avversario è salito di livello. Peccato per quel tie break del terzo set che avevo quasi recuperato, poi al quinto i match si decidono su poche palle. Come quel rovescio di Dzumhur sul 4-4 quando ho ceduto il servizio: era chiaramente fuori ma l’arbitro non lo ha visto. Sono sempre più convinto che negli Slam il falco sia necessario su tutti i campi, compresi quelli secondari. Anche oggi ci sono state tante chiamate dubbie da una parte e dall’altra e non lo dico perché ho perso”.

Seppi : “Non lo conoscevo Moutet è mancino e ha un buon braccio, varia molto. Gli ho preso un po’ le misure all’inizio, poi ho giocato un buon match. E’ un bel talento.

Gli incontri vinti a Canberra la passata settimana sono stati un ottimo allenamento per riprendere confidenza con il campo.

Non ho mai giocato con Nishioka, so che è stato fermo molto tempo, è mancino, tra oggi e domani me lo studio su qualche video. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con il servizio e il dritto, hanno il tennis per fare bene, il livello è salito“.

Schiavone : “Ho scelto di vivere un nuovo anno di tennis, senza fissarmi limiti o scadenze. Voglio godermi i tornei che ho davanti e competere perché mi piace e ho l’energia necessaria per farlo

L’anno scorso mi ero data una scadenza, e mi sono accorta che mi stava facendo più male che bene, che mi portava più dispiacere che gioia, e questo non va bene.

L’età in fondo è solo un numero, molto meno importante di fare ciò che si vuol fare nella vita, ammesso di avere la forza fisica per farlo. La mia motivazione è più forte ora di quanto non sia mai stata, anche perchè ho di fronte a me l’esempio di tanti altri campioni come Roger, Serena, Venus ed anche atleti di altri sport che continuano a competere vicini ai 40 anni. Mi piacerebbe tornare tra le prime 30 del mondo, per poter giocare i tornei più importanti, per competere al massimo livello, e per portare a casa partite come quella di oggi“.

“.