Australian Open: Il programma completo di Martedì 16 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. V. Cepede Royg vs (6) Ka. Pliskova

2. T. Fabbiano vs (4) A. Zverev

3. (1) S. Halep vs (WC) D. Aiava

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Bedene vs (2) R. Federer

2. (18) A. Barty vs A. Sabalenka

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. C. Witthoeft vs (8) C. Garcia

2. T. Maria vs M. Sharapova

3. (14) N. Djokovic vs D. Young

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. (3) G. Muguruza vs (WC) J. Ponchet

2. F. Tiafoe vs (12) J. del Potro

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (9) J. Konta vs M. Brengle

2. (21) A. Kerber vs A. Friedsam

3. R. Berankis vs (9) S. Wawrinka

4. (19) T. Berdych vs A. de Minaur

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Lacko vs (22) M. Raonic

2. E. Bouchard vs O. Dodin

3. A. Petkovic vs (27) P. Kvitova

4. (5) D. Thiem vs G. Pella

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (4) L. Safarova vs (WC) A. Tomljanovic

2. (7) D. Goffin vs M. Bachinger

3. (WC) T. Kokkinakis vs D. Medvedev

4. (11) K. Mladenovic vs A. Bogdan

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. C. Stebe vs M. Marterer

2. O. Jabeur vs (16) E. Vesnina

3. E. Donskoy vs F. Mayer

4. N. Vikhlyantseva vs L. Tsurenko

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (20) R. Bautista Agut vs F. Verdasco

2. (WC) L. Cabrera vs B. Haddad Maia

3. H. Zeballos vs F. Fognini

4. C. Giorgi vs A. Kalinskaya

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Kicker vs J. Thompson

2. Q. Wang vs (17) M. Keys

3. G. Monfils vs J. Munar

4. Kr. Pliskova vs (26) A. Radwanska

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Albot vs M. Fucsovics

2. (28) M. Lucic-Baroni vs S. Rogers

3. N. Osaka vs K. Kucova

4. K. Khachanov vs (26) P. Polansky

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Nara vs M. Vondrousova

2. N. Hibino vs D. Vekic

3. J. Chardy vs T. Sandgren

4. G. Garcia-Lopez vs B. Paire

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. J. Benneteau vs T. Daniel

2. V. Lepchenko vs (14) A. Sevastova

3. (29) R. Gasquet vs B. Kavcic

4. Y. Putintseva vs H. Watson

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (WC) K. Ahn vs (20) B. Strycova

2. M. Kukushkin vs P. Gojowczyk

3. (WC) T. Smyczek vs (WC) A. Popyrin

4. L. Davis vs J. Cepelova

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Gasparyan vs (Q) A. Blinkova

2. (13) S. Querrey vs F. Lopez

3. S. Johnson vs D. Kudla

4. S. Hsieh vs (Q) L. Zhu

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Berrettini vs (26) A. Mannarino

2. S. Cirstea vs Z. Diyas

3. P. Hercog vs E. Alexandrova

4. M. Zverev vs H. Chung

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. V. Safranek vs J. Vesely

2. C. McHale vs A. Sasnovich

3. J. Donaldson vs A. Ramos-Vinolas

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Arruabarrena vs R. Hogenkamp

2. L. Sonego vs R. Haase

3. (WC) S. Kwon vs J. Struff