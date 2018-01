Australian Open: Francesca Schiavone saluta Melbourne all’esordio

Francesca Schiavone esce al primo turno degli Australian Open onorando al meglio delle proprie possibilità l’appuntamento. All’interno della prestigiosa cornice della Rod Laver Arena, l’azzurra, condizionata da una fasciatura al di sopra del completino volta a proteggere la fascia lombare e addominale, è costretta ad arrendersi a Jelena Ostapenko in un’ora e 14 minuti di gioco. Contraddistinta dal suo solito spirito battagliero, la milanese non è riuscita a contrastare ad armi pari la rising star baltica, abile ad imporsi con un perentorio 6-1 6-4. Schiavone è stata in grado di dare filo da torcere alla propria rivale solo a sprazzi – specialmente ad inizio secondo set -ma senza mai dare la reale convinzione di poterla impensierire seriamente. Troppo più pesante e penetrante la palla della baltica per poter dare una benché minima speranza alla nostra ex numero 4.

PRIMO SET

Nella sfida inedita tra due campionesse del Roland Garros, Schiavone parte col piglio giusto cercando di scompaginare i piani di Ostapenko. Il primo set si gioca nei primi tre game: nel game d’apertura l’azzurra si porta sullo 0-30 ma deve incassare la pronta reazione di Ostapenko, brava a infilare 4 punti di fila. A rintuzzare il tentativo seguente è poi Schiavone, capace di cancellare una palla break nonostante i due doppi falli commessi. Nel terzo gioco Schiavone riesce a contenere le bordate della sua rivale, si fa offensiva non appena ne ha occasione – specialmente con la risposta di rovescio anticipata – e si procura due palle break. Due chance salvate magistralmente dalla lettone grazie a due poderosi servizi e set d’apertura di fatto chiuso: l’azzurra inizia a sbagliar troppo e Ostapenko riesce finalmente a spingere con discreta continuità limitando gli errori di inizio match. L’italiana si disunisce e perde 5 game consecutivi. Dall’1-1 il parziale si conclude con un sonoro 6-1.

SECONDO SET

Nel secondo parziale Schiavone comincia meglio rispetto gli ultimi game del primo set, malgrado continui a soffrire tremendamente la risposta di Ostapenko sulla sua seconda. Spezzato il filotto positivo messo a segno dalla baltica, la lettone tiene il servizio cancellando palla break – con palla steccata in risposta dall’azzurra col rovescio – ma lasciando intravedere un passaggio a vuoto imminente. Complici i tanti gratuiti della propria avversaria, Schiavone prende il largo e si issa sul 4-1 sfruttando la fallosità della tennista di Riga. Nonostante un vantaggio teoricamente rassicurante, l’azzurra deve capitolare e prostrarsi ad Ostapenko, con quest’ultima che ritrova le misure del campo e i colpi risolutivi sbagliati oltremodo in precedenza. La lettone riacquisisce lo smalto smarrito e continua imperterrita a suonare lo spartito del primo set in maniera inappuntabile, riprendendosi dapprima il maltolto – ovvero il break operato dall’azzurra nel quarto game – fino alla definitiva chiusura del match col rovescio in avanzamento. Ostapenko mette a referto 5 game consecutivi e archivia la pratica Francesca Schiavone col punteggio finale di 6-1 6-4.

CHIAVE TATTICA

L’azzurra ha aperto le danze in risposta dando prova, sin dalle prime fasi di gioco, di avere in testa un piano tattico definito. Una strategia tanto chiara quanto al contempo difficile da mettere in pratica: aggredire la seconda di Ostapenko anticipando la risposta di rovescio con i piedi ben dentro al campo, spezzarle il ritmo proponendo le sue classiche affettate in back alternate a dritti carichi di top spin, senza lasciarsi mancare qualche sortita a rete – anche in controtempo – nella speranza di mettere pressione alla baltica. Un disegno di gioco teoricamente impeccabile, reso vano dalla ineluttabile potenza dei colpi della regina di Parigi. La lettone è stata infatti più brava nel prendere in mano quasi sempre l’iniziativa – complice la palla poco pesante e spesso corta offerta dalla milanese – e a sollecitare il rovescio della Leonessa, oggi troppo poco incisivo.

NUMERI

Al suo 69esimo Major della carriera, Francesca Schiavone – dietro in termini di partecipazioni Slam solo a Venus Williams e Amy Frazier – perde la sua settima partita di fila in main draw a Melbourne. L’azzurra, difatti, è a bocca asciutta dal 2012, occasione in cui superò al primo turno la spagnola Laura Pous Tio. Con la sconfitta odierna, la milanese riporta la 101esima sconfitta contro una top 10, di cui ben 25 nelle ultime 26 partite giocate (ultimo successo ad Anversa 2015 opposta ad Angelique Kerber). Buone notizie invece per Jelena Ostapenko, giunta al suo terzo Australian Open in carriera. La lettone ottiene la terza affermazione in terra oceanica dopo la memorabile partita dello scorso anno persa contro Karolina Pliskova e spezza la mini serie negativa di 4 sconfitte di fila nel circuito maggiore. A seguito della vittoria su Schiavone, la baltica affronterà al secondo turno la cinese Ying-Ying Duan, abile a sbarazzarsi della Mariana Duque Mariño col netto punteggio di 6-0 6-1 in appena 50 minuti di gioco.

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1Inc. (7) J. Ostapenko vs F. Schiavone



GS Australian Open J. Ostapenko [7] J. Ostapenko [7] 6 6 F. Schiavone F. Schiavone 1 4 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Ostapenko 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Schiavone 15-0 15-15 1-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Schiavone 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 0-0 → 1-0

Luca Fiorino