Andy Roddick replica a Bernard Tomic: “Forse dovresti fermarti per un secondo e pensare ai milioni che hai perso …”

Il nome di Bernard Tomic è stato ancora una volta associato a commenti controversi dopo che il giovane australiano ha perso nel turno di qualificazione dell’Australian Open rilasciando dichiarazioni pepate.

E chi ha ascoltato quelle dichiarazioni è stato Andy Roddick, che questa volta non è potuto rimanere in silenzio ed è andato su Twitter per lasciare un avvertimento a chi sembra, sempre più, perdere l’opportunità di giocare a tennis.

L’ex star americana del circuito maschile lo ha fatto dal suo account Twitter per commentare l’ultimo episodio di Bernard Tomic, che ha detto che avrebbe “contato i milioni” dopo aver fallito l’accesso al tabellone principale dell’Open dell’Australia per la prima volta dopo dieci anni.

“Forse dovresti fermarti per un secondo e pensare ai milioni che hai perso …” ha avvertito Roddick, condividendo il video con le parole di Bernard Tomic.