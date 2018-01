Italiani nel Circuito Future: I risultati del 15 Gennaio 2018. Gianluigi Quinzi vince ad Antalya

Turkey F1 – $15,000 – Hard – Finale

Marc Sieber [3] vs. Gianluigi Quinzi [2] ore 09:00



USA F4 – $15,000 – Terra – TDQ



Egypt F1 – $15,000 – Hard – TDQ

Simone Roncalli [8] vs. Petr Hajek [9] 3-6 6-2 6-2

Louis Chaix [6] vs. Daniele Capecchi [11] 6-3 5-7 6-4

Tunisia F2 – $15,000 – Terra – 2° Turno e TD Quali

Tommaso Gabrieli [5] vs. Stefano Baldoni 6-7(7) 2-6

Yan Bondarevskiy vs. Stefano Battaglino 6-2 6-4

Lorenzo Brunetti vs. Aria Harajchi [12] 6-2 6-0

Stefano Baldoni vs. Philipp Schroll [16] 2-6 6-3 6-1

Stefano Battaglino vs. Sergey Dorozhkin [13] 6-0 6-3

Alessio De Bernardis vs. Nino Portales [15] 3-6 2-6

Alberto Romero de Avila Senise [3] vs. Edoardo Lavagno 7-6(4) 6-2

Andrea Grazioso [7] vs. Milos Nikolic 3-6 4-6

Shunsuke Wakita [8] vs. Cristiano Russo 4-6 6-2 6-2

Alexander Weis [4] vs. Harrison Lombe 4-6 6-1 4-6

Athanassios Manekas vs. Moritz Trocker [11] 7-6(7) 3-6 6-2

Spain F1 – $15,000 – Terra – TDQ

Alessandro Ceppellini [8] vs. Imanol Lopez Morillo [10] 6-4 4-6 7-5

Luis Faria [5] vs. Francesco Moncagatto [12] 6-3 2-6 6-4