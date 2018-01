Challenger Koblenz: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Alessandro Bega

Challenger Koblenz CH | Indoor | e43.000

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Yannik Reuter vs Adrien Bossel

2. [3] Nino Serdarusic vs Gibril Diarra

3. [1] Pedro Cachin vs Julian Lenz

4. Mikael Ymer vs [WC] Raphael Loukas

5. Volodoymyr Uzhylovskyi vs Peter Torebko (non prima ore: 14:30)

6. Luca Margaroli vs Mick Veldheer

7. [WC] Milan Welte vs [7] Alessandro Bega

8. [2] Christopher Heyman vs [WC] Felix Einig

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Patrick Zahraj vs [5] Filip Horansky

2. Vishnu Vardhan vs Ruan Roelofse

3. Patrik Nema vs Vadym Ursu

4. Clement Geens vs [6] Tristan Lamasine

5. Lukas Klein vs [8] N.Sriram Balaji (non prima ore: 14:30)

6. [4] Joris De Loore vs Yannick Vandenbulcke

7. Tom Farquharson vs [WC] Niklas Schell

8. [WC] Marlon Vankan vs Kevin Krawietz (non prima ore: 20:00)