Novak Djokovic conferma il nuovo movimento al servizio: “Era una parte del mio gioco che dovevo rivedere a causa dei problemi al gomito”

Il ritorno di Novak Djokovic in campo mercoledì scorso sarebbe stato già un buon motivo per parlarne, ma il trentenne serbo ha dato ai fan, ai giornalisti e agli altri membri della comunità del tennis un’altra buona ragione per entrar al centro dell’attenzione: il suo rinnovato movimento servizio.

Dopo aver provato i cambiamenti nel gesto tecnico nel match con Dominic Thiem, al Kooyong Classic, l’ex numero uno del mondo ha ammesso a Melbourne Park di aver bisogno di fare cambiamenti a causa del problema al gomito: “Era una parte del mio gioco che dovevo rivedere a causa dei problemi al gomito”, ha detto Djokovic in conferenza stampa. “Ci ho lavorato negli ultimi mesi, con Radek [Stepanek] e Andre [Agassi].”

“Il movimento non è completamente diverso da quello precedente”, ha spiegato, “ma all’inizio questi aggiustamenti minori hanno fatto molta differenza mentalmente. Avevo bisogno di tempo per abituarmi al cambiamento e vedere se questo sarebbe stato buono per me. Sono felice del mio nuovo movimento di servizio, non intendo un “nuovo servizio”, ma un nuovo movimento del servizio “, ha affermato.

“Sento di spendere meno energie e di essere più efficiente al servizio. Non vedo l’ora di provare la battuta qui.”.