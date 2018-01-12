Australian Open 2018 - Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della terza giornata di Qualificazioni. Vince la pioggia conclusi pochi incontri

12/01/2018 12:10 1 commento
I risultati dagli Australian Open
I risultati dagli Australian Open

AUS Australian Open – 2° Turno Qualificazioni

Show Court 3 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (5) Y. Wickmayer BEL vs P. Hon AUS

GS Australian Open
Y. Wickmayer [5]
6
5
1
P. Hon
2
7
6
Vincitore: P. Hon
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2. D. Popko KAZ vs (25) C. Ruud NOR

GS Australian Open
D. Popko
0
2
C. Ruud [25]
0
3
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3. T. Paul USA vs (29) B. Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

4. (3) L. Zhu CHN vs V. Grammatikopoulou GRE

Il match deve ancora iniziare


Court 5 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. D. Lee KOR vs F. Dancevic CAN

GS Australian Open
D. Lee
40
4
7
0
F. Dancevic
A
6
6
0
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2. K. Day USA vs (21) X. Han CHN

Il match deve ancora iniziare

3. A. Kalinskaya RUS vs (24) J. Boserup USA

GS Australian Open
A. Kalinskaya
6
6
J. Boserup [24]
1
4
Vincitore: A. Kalinskaya
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Court 7 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (2) E. Rodina RUS vs V. Tomova BUL

GS Australian Open
E. Rodina [2]
2
2
V. Tomova
6
6
Vincitore: V. Tomova
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2. (1) T. Fritz USA vs M. Bourgue FRA

GS Australian Open
T. Fritz [1]
0
3
M. Bourgue
0
4
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3. G. Sakharov FRA vs (28) R. Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare

4. F. Liu CHN vs (13) B. Krejcikova CZE

GS Australian Open
F. Liu
1
1
B. Krejcikova [13]
6
6
Vincitore: B. Krejcikova
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Court 8 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (11) L. Kumkhum THA vs D. Jakupovic SLO

GS Australian Open
L. Kumkhum [11]
6
6
D. Jakupovic
3
4
Vincitore: L. Kumkhum
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2. M. Bachinger GER vs J. Duckworth AUS

GS Australian Open
M. Bachinger
0
5
J. Duckworth
0
4
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3. (10) F. Abanda CAN vs A. Schmiedlova SVK

Il match deve ancora iniziare

4. M. Kostyuk UKR vs D. Seguel CHI

Il match deve ancora iniziare


Court 10 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. A. Lottner GER vs A. Blinkova RUS

GS Australian Open
A. Lottner
0
7
4
4
A. Blinkova
0
5
6
4
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2. Y. Bonaventure BEL vs I. Jorovic SRB

Il match deve ancora iniziare

3. L. Sonego ITA vs M. Safwat EGY

Il match deve ancora iniziare


Court 12 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. Y. Wang CHN vs (20) S. Errani ITA

GS Australian Open
Y. Wang
3
4
S. Errani [20]
6
6
Vincitore: S. Errani
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2. M. Frech POL vs S. Zhuk RUS

GS Australian Open
M. Frech
40
1
S. Zhuk
40
0
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3. (4) V. Golubic SUI vs S. Soler-Espinosa ESP

Il match deve ancora iniziare

4. A. Dulgheru ROU vs D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare


Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (4) B. Fratangelo USA vs Z. Piros HUN

GS Australian Open
B. Fratangelo [4]
6
6
Z. Piros
3
4
Vincitore: B. Fratangelo
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2. (11) E. Escobedo USA vs A. Giannessi ITA

GS Australian Open
E. Escobedo [11]
40
3
A. Giannessi
0
1
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3. I. Bara ROU vs (14) B. Pera USA

Il match deve ancora iniziare


Court 14 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. C. Harrison USA vs (26) P. Polansky CAN

GS Australian Open
C. Harrison
15
2
5
P. Polansky [26]
15
6
4
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2. (7) N. Broady GBR vs B. Schoofs NED

GS Australian Open
N. Broady [7]
0
B. Schoofs
0
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3. L. Kerkhove NED vs T. Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare


Court 15 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. P. Krstin SRB vs (22) Q. Halys FRA

GS Australian Open
P. Krstin
6
3
0
Q. Halys [22]
4
6
6
Vincitore: Q. Halys
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2. C. Hemery FRA vs A. Gonzalez COL

Il match deve ancora iniziare

3. C. Dolehide USA vs (16) V. Kuzmova SVK

Il match deve ancora iniziare


Court 19 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. P. Monova RUS vs (15) I. Falconi USA

GS Australian Open
P. Monova
0
2
6
I. Falconi [15]
1*
6
6
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2. S. Caruso ITA vs (24) N. Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

3. M. Imanishi JPN vs M. Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare


Court 20 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (15) Y. Bhambri IND vs C. Taberner ESP

GS Australian Open
Y. Bhambri [15]
6
6
C. Taberner
0
2
Vincitore: Y. Bhambri
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2. (6) D. Kovinic MNE vs D. Collins USA

GS Australian Open
D. Kovinic [6]
0
3
D. Collins
15
3
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3. (5) V. Pospisil CAN vs S. Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare


Court 22 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (13) R. Bemelmans BEL vs V. Galovic CRO

GS Australian Open
R. Bemelmans [13]
0
5
6
4
V. Galovic
0
7
3
3
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2. E. Kostova BUL vs (18) D. Allertova CZE

Il match deve ancora iniziare

3. S. Voegele SUI vs (22) V. Lapko BLR

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Carl 12-01-2018 17:14

La maledizione della foto colpisce ancora, contribuendo (?) sulla clamorosa eliminazione di Wickmayer.

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