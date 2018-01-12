Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della terza giornata di Qualificazioni. Vince la pioggia conclusi pochi incontri

I risultati dagli Australian Open
Australian Open – 2° Turno Qualificazioni
Show Court 3 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (5) Y. Wickmayer vs P. Hon
GS Australian Open
Y. Wickmayer [5]
6
5
1
P. Hon
2
7
6
Vincitore: P. Hon
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Wickmayer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Y. Wickmayer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Y. Wickmayer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Wickmayer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
P. Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Wickmayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Wickmayer
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Wickmayer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wickmayer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
P. Hon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Y. Wickmayer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
P. Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Y. Wickmayer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
P. Hon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. D. Popko vs (25) C. Ruud
GS Australian Open
D. Popko•
0
2
C. Ruud [25]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
3. T. Paul vs (29) B. Tomic
Il match deve ancora iniziare
4. (3) L. Zhu vs V. Grammatikopoulou
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. D. Lee vs F. Dancevic
GS Australian Open
D. Lee
40
4
7
0
F. Dancevic•
A
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Dancevic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
6-5*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
8*-8
9*-8
6-6 → 7-6
D. Lee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Dancevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Dancevic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
2. K. Day vs (21) X. Han
Il match deve ancora iniziare
3. A. Kalinskaya vs (24) J. Boserup
GS Australian Open
A. Kalinskaya
6
6
J. Boserup [24]
1
4
Vincitore: A. Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinskaya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Boserup
15-0
0-15
0-30
0-40
15-40
2-4 → 3-4
J. Boserup
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Kalinskaya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Boserup
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
A. Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
J. Boserup
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Court 7 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (2) E. Rodina vs V. Tomova
GS Australian Open
E. Rodina [2]
2
2
V. Tomova
6
6
Vincitore: V. Tomova
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Rodina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
V. Tomova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
E. Rodina
0-15
15-15
30-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Tomova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
E. Rodina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
V. Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
2. (1) T. Fritz vs M. Bourgue
GS Australian Open
T. Fritz [1]•
0
3
M. Bourgue
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bourgue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Bourgue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Bourgue
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
3. G. Sakharov vs (28) R. Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
4. F. Liu vs (13) B. Krejcikova
GS Australian Open
F. Liu
1
1
B. Krejcikova [13]
6
6
Vincitore: B. Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
F. Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
B. Krejcikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
B. Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 8 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (11) L. Kumkhum vs D. Jakupovic
GS Australian Open
L. Kumkhum [11]
6
6
D. Jakupovic
3
4
Vincitore: L. Kumkhum
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jakupovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
L. Kumkhum
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Kumkhum
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. Kumkhum
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Kumkhum
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Jakupovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
D. Jakupovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
L. Kumkhum
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
L. Kumkhum
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
2. M. Bachinger vs J. Duckworth
GS Australian Open
M. Bachinger•
0
5
J. Duckworth
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Duckworth
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
J. Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Bachinger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
3. (10) F. Abanda vs A. Schmiedlova
Il match deve ancora iniziare
4. M. Kostyuk vs D. Seguel
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. A. Lottner vs A. Blinkova
GS Australian Open
A. Lottner•
0
7
4
4
A. Blinkova
0
5
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Blinkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Lottner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Blinkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Lottner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Lottner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
A. Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Lottner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Blinkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Lottner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lottner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Blinkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Lottner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
A. Lottner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
A. Lottner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
2. Y. Bonaventure vs I. Jorovic
Il match deve ancora iniziare
3. L. Sonego vs M. Safwat
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. Y. Wang vs (20) S. Errani
GS Australian Open
Y. Wang
3
4
S. Errani [20]
6
6
Vincitore: S. Errani
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
S. Errani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Y. Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
S. Errani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Y. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Errani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Y. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
S. Errani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Errani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
S. Errani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
S. Errani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Y. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
2. M. Frech vs S. Zhuk
GS Australian Open
M. Frech
40
1
S. Zhuk•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Zhuk
0-15
15-15
30-15
30-30
15-40
30-40
40-40
3. (4) V. Golubic vs S. Soler-Espinosa
Il match deve ancora iniziare
4. A. Dulgheru vs D. Yastremska
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (4) B. Fratangelo vs Z. Piros
GS Australian Open
B. Fratangelo [4]
6
6
Z. Piros
3
4
Vincitore: B. Fratangelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Fratangelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Z. Piros
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Fratangelo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Piros
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Z. Piros
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
B. Fratangelo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Z. Piros
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
2. (11) E. Escobedo vs A. Giannessi
GS Australian Open
E. Escobedo [11]•
40
3
A. Giannessi
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Escobedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Giannessi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
E. Escobedo
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
3. I. Bara vs (14) B. Pera
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. C. Harrison vs (26) P. Polansky
GS Australian Open
C. Harrison
15
2
5
P. Polansky [26]•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
C. Harrison
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
P. Polansky
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harrison
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
C. Harrison
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
C. Harrison
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
2. (7) N. Broady vs B. Schoofs
GS Australian Open
N. Broady [7]
0
B. Schoofs
0
3. L. Kerkhove vs T. Zidansek
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. P. Krstin vs (22) Q. Halys
GS Australian Open
P. Krstin
6
3
0
Q. Halys [22]
4
6
6
Vincitore: Q. Halys
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Krstin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
P. Krstin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Krstin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Krstin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
P. Krstin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. C. Hemery vs A. Gonzalez
Il match deve ancora iniziare
3. C. Dolehide vs (16) V. Kuzmova
Il match deve ancora iniziare
Court 19 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. P. Monova vs (15) I. Falconi
GS Australian Open
P. Monova
0
2
6
I. Falconi [15]
1*
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Falconi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
P. Monova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
I. Falconi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
P. Monova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
P. Monova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
P. Monova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
I. Falconi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Monova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
I. Falconi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
P. Monova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Falconi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. S. Caruso vs (24) N. Gombos
Il match deve ancora iniziare
3. M. Imanishi vs M. Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (15) Y. Bhambri vs C. Taberner
GS Australian Open
Y. Bhambri [15]
6
6
C. Taberner
0
2
Vincitore: Y. Bhambri
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Taberner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Y. Bhambri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Y. Bhambri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
C. Taberner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
2. (6) D. Kovinic vs D. Collins
GS Australian Open
D. Kovinic [6]
0
3
D. Collins•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kovinic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Collins
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Kovinic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Collins
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
3. (5) V. Pospisil vs S. Napolitano
Il match deve ancora iniziare
Court 22 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)
1. (13) R. Bemelmans vs V. Galovic
GS Australian Open
R. Bemelmans [13]
0
5
6
4
V. Galovic•
0
7
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bemelmans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Bemelmans
15-0
30-0
15-15
30-15
40-15
1-1 → 2-1
V. Galovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Galovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
V. Galovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
R. Bemelmans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Bemelmans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Galovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bemelmans
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
V. Galovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Bemelmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
V. Galovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Bemelmans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Bemelmans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Bemelmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Galovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
2. E. Kostova vs (18) D. Allertova
Il match deve ancora iniziare
3. S. Voegele vs (22) V. Lapko
Il match deve ancora iniziare
1 commento
La maledizione della foto colpisce ancora, contribuendo (?) sulla clamorosa eliminazione di Wickmayer.