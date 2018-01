Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Simona Halep riuscirà ad imporsi per la prima volta in uno Slam?

Main Draw – Parte Alta

(1) S. Halep vs D. Aiava

E. Bouchard vs O. Dodin

L. Davis vs J. Cepelova

A. Petkovic vs (27) P. Kvitova

(18) A. Barty vs A. Sabalenka

C. Giorgi vs Q

N. Osaka vs K. Kucova

O. Jabeur vs (16) E. Vesnina

(9) J. Konta vs M. Brengle

Q vs M. Gasparyan

L. Arruabarrena vs R. Hogenkamp

K. Ahn vs (20) B. Strycova

(29) L. Safarova vs A. Tomljanovic

S. Cirstea vs Z. Diyas

L. Cabrera vs B. Haddad Maia

V. Cepede Royg vs (6) Ka. Pliskova

(3) G. Muguruza vs J. Ponchet

Q vs S. W. Hsieh

N. Vikhlyantseva vs L. Tsurenko

Kr. Pliskova vs (26) A. Radwanska

(21) A. Kerber vs A. Friedsam

N. Hibino vs D. Vekic

T. Maria vs M. Sharapova

V. Lepchenko vs (14) A. Sevastova

(11) K. Mladenovic vs A. Bogdan

Y. Putintseva vs H. Watson

P. Hercog vs E. Alexandrova

Q. Wang vs (17) M. Keys

(28) M. Lucic-Baroni vs S. Rogers

C. McHale vs A. Sasnovich

K. Nara vs M. Vondrousova

C. Witthoeft vs (8) C. Garcia

Main Draw – Parte Bassa

(5) V. Williams vs B. Bencic

Q vs J. Larsson

A. Van Uytvanck vs P. Martic

I. Begu vs (31) E. Makarova

(23) D. Gavrilova vs Q

Q vs E. Mertens

A. Cornet vs X.Wang

S. Kenin vs (12) J. Goerges

(13) S. Stephens vs S. Zhang

Q vs P. Parmentier

J. Brady vs M. Linette

Q vs (22) D. Kasatkina

(25) S. Peng vs Q

J. Fourlis vs O. Rogowska

M. Sakkari vs K. Siniakova

Q vs (4) E. Svitolina

(7) J. Ostapenko vs F. Schiavone

Y. Duan vs M. Duque-Mariño

M. Niculescu vs M. Barthel

A. Krunic vs (32) A. Kontaveit

(24) D. Cibulkova vs K. Kanepi

S. Stosur vs M. Puig

Q vs C. Suarez Navarro

T. Babos vs (10) C. Vandeweghe

(15) A. Pavlyuchenkova vs K. Kozlova

Q vs K. Bondarenko

K. Flipkens vs A. Riske

T. Townsend vs (19) M. Rybarikova

(30) K. Bertens vs C. Bellis

Q vs N. Gibbs

J. Fett vs M. Eguchi

M. Buzarnescu vs (2) C. Wozniacki