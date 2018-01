Australian Open: Il Tabellone Principale Maschile. Rafael Nadal e Roger Federer sono le prime due teste di serie.

Main Draw – Parte Alta

(1) R. Nadal vs V. Estrella Burgos

N. Jarry vs L. Mayer

J. Millman vs B. Coric

P. Lorenzi vs (28) D. Dzumhur

(24) D. Schwartzman vs D. Lajovic

Q vs Q

A. Dolgopolov vs A. Haider-Maurer

M. Ebden vs (16) J. Isner

(10) P. Carreno Busta vs J. Kubler

G. Simon vs M. Copil

Q vs M. Jaziri

F. Delbonis vs (23) G. Muller

(31) P. Cuevas vs M. Youzhny

D. Sela vs R. Harrison

Q vs Joao Sousa

Y. Lu vs (6) M. Cilic

(3) G. Dimitrov vs Q

Q vs Q

Q vs M. Baghdatis

D. Ferrer vs (30) A. Rublev

(17) N. Kyrgios vs R. Dutra Silva

V. Troicki vs A. Bolt

S. Tsitsipas vs D. Shapovalov

Q vs (15) J. W. Tsonga

(11) K. Anderson vs K. Edmund

P. Herbert vs D. Istomin

G. Melzer vs N. Basilashvili

Q vs (18) L. Pouille

(27) P. Kohlschreiber vs Y. Nishioka

A. Seppi vs C. Moutet

I. Karlovic vs L. Djere

Y. Sugita vs (8) J. Sock

Main Draw – Parte Bassa

(5) D. Thiem vs G. Pella

S. Johnson vs Q

Q vs J. Vesely

F. Krajinovic vs (26) A. Mannarino

(20) R. Bautista Agut vs F. Verdasco

C. Stebe vs M. Marterer

J. Chardy vs T. Sandgren

R. Berankis vs (9) S. Wawrinka

(14) N. Djokovic vs D. Young

G. Monfils vs Q

T. Smyczek vs A. Popyrin

J. Donaldson vs (21) A. Ramos-Vinolas

(32) M. Zverev vs H. Chung

T. Kokkinakis vs D. Medvedev

M. Kukushkin vs P. Gojowczyk

T. Fabbiano vs (4) A. Zverev

(7) D. Goffin vs Q

J. Benneteau vs T. Daniel

E. Donskoy vs F. Mayer

H. Zeballos vs (25) F. Fognini

(19) T. Berdych vs A. de Minaur

G. Garcia-Lopez vs B. Paire

Karen Khachanov vs Q

F. Tiafoe vs (12) J. del Potro

(13) S. Querrey vs F. Lopez

R. Albot vs M. Fucsovics

N. Kicker vs J. Thompson

L. Lacko vs (22) M. Raonic

(29) R. Gasquet vs B. Kavcic

Q vs Robin Haase

S. Kwon vs J. Struff

A. Bedene vs (2) R. Federer