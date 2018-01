Australian Open – Qualificazioni Italiane Live Primo Turno. Live dettagliato. Oggi in campo cinque azzurre

Australian Open – Qualificazioni Italiane – 1° Turno

Court 5 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

2Inc. A. Blinkova vs (19) R. Vinci



GS Australian Open A. Blinkova A. Blinkova 6 6 R. Vinci [19] R. Vinci [19] 3 2 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Blinkova vs R. Vinci

139. Singles ranking 132.

10. 9. 1998 Birthdate 18. 2. 1983

right Plays right

Court 8 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1Inc. Jing-Jing Lu vs (20) S. Errani



GS Australian Open Jing-Jing Lu Jing-Jing Lu 6 3 S. Errani [20] S. Errani [20] 7 6 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Jing-Jing Lu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jing-Jing Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-0 15-15 30-15 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Jing-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jing-Jing Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jing-Jing Lu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jing-Jing Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Errani 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jing-Jing Lu – S. Errani

160. Singles ranking 133.

5. 5. 1989 Birthdate 29. 4. 1987

right Plays right

GS Australian Open Y. Wang Y. Wang 6 6 B. Haas B. Haas 4 3 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 B. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-4 B. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Haas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Wang 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1Inc. G. Brescia vs B. Schoofs



GS Australian Open G. Brescia G. Brescia 5 5 B. Schoofs B. Schoofs 7 7 Vincitore: B. Schoofs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Brescia 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Brescia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 G. Brescia 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Brescia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Brescia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Schoofs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Brescia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-7 G. Brescia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Brescia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 G. Brescia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Brescia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Brescia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Schoofs 0-30 0-40 0-2 → 1-2

G. Brescia – B. Schoofs

205. Singles ranking 202.

8. 2. 1996 Birthdate 13. 5. 1988

right Plays right

GS Australian Open N. Broady [7] N. Broady [7] 7 5 6 K. Von Deichmann K. Von Deichmann 6 7 3 Vincitore: N. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Broady 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Broady 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 N. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 7-6 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Broady 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2Inc. D. Chiesa vs A. Lottner



GS Australian Open D. Chiesa D. Chiesa 6 6 3 A. Lottner A. Lottner 2 7 6 Vincitore: A. Lottner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Chiesa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Chiesa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

D. Chiesa vs A. Lottner

185. Singles ranking 153.

13. 6. 1996 Birthdate 13. 8. 1996

right Plays right

4Inc. J. Paolini vs (13) B. Krejcikova



Il match deve ancora iniziare

J. Paolini – B. Krejcikova

157. Singles ranking 125.

4. 1. 1996 Birthdate 18. 12. 1995

right Plays right