Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della seconda giornata di Qualificazioni

Australian Open – 1° Turno Qualificazioni F. – 2° Turno M.

Show Court 3 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (11) L. Kumkhum vs T. Martincova



GS Australian Open L. Kumkhum [11] L. Kumkhum [11] 6 6 T. Martincova T. Martincova 3 0 Vincitore: L. Kumkhum Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 L. Kumkhum 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 L. Kumkhum 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 40-0 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-3 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 L. Kumkhum 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Kumkhum 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Martincova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Martincova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. S. Zhuk vs S. Tomic



GS Australian Open S. Zhuk S. Zhuk 7 6 S. Tomic S. Tomic 5 2 Vincitore: S. Zhuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Tomic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 S. Zhuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 S. Tomic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 S. Zhuk 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Zhuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tomic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Tomic 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Tomic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Tomic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Zhuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Tomic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Tomic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Zhuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Zhuk 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. (1) S. Vickery vs L. Kerkhove



GS Australian Open S. Vickery [1] S. Vickery [1] 7 4 3 L. Kerkhove L. Kerkhove 6 6 6 Vincitore: L. Kerkhove Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Kerkhove 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 L. Kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Vickery 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Kerkhove 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 5-1* 6-1* 6*-2 6-6 → 7-6 L. Kerkhove 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Kerkhove 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Kerkhove 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. (3) L. Zhu vs L. Chirico



GS Australian Open L. Zhu [3] L. Zhu [3] 6 4 6 L. Chirico L. Chirico 2 6 4 Vincitore: L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Zhu 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Chirico 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 L. Chirico 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Chirico 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Chirico 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Chirico 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Chirico 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Chirico 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Chirico 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. (6) C. Norrie vs J. Smith



GS Australian Open C. Norrie [6] • C. Norrie [6] 40 1 J. Smith J. Smith 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 1-3 J. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

6. B. Mousley vs R. Ojeda Lara



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. Y. Wang vs B. Haas



GS Australian Open Y. Wang Y. Wang 6 6 B. Haas B. Haas 4 3 Vincitore: Y. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Haas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. Wang 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 B. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-4 B. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Haas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Haas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Haas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Wang 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. A. Blinkova vs (19) R. Vinci



GS Australian Open A. Blinkova A. Blinkova 6 6 R. Vinci [19] R. Vinci [19] 3 2 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. J. Namigata vs M. Bouzkova



GS Australian Open J. Namigata J. Namigata 3 1 M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 J. Namigata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Namigata 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Namigata 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Namigata 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Namigata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Namigata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Namigata 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Namigata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. V. Grammatikopoulou vs E. Perez



GS Australian Open V. Grammatikopoulou V. Grammatikopoulou 6 4 6 E. Perez E. Perez 3 6 2 Vincitore: V. Grammatikopoulou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Grammatikopoulou 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 E. Perez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 V. Grammatikopoulou 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Perez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. K. Maamoun vs S. Robert



GS Australian Open K. Maamoun • K. Maamoun 40 6 1 S. Robert S. Robert A 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Maamoun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 S. Robert 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Maamoun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Robert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Robert 1-0 K. Maamoun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Robert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Maamoun 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Robert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Maamoun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Robert 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Maamoun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Robert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Maamoun 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Robert 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Maamoun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (6) D. Kovinic vs N. Bains



GS Australian Open D. Kovinic [6] D. Kovinic [6] 6 7 N. Bains N. Bains 3 6 Vincitore: D. Kovinic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4-2* 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Bains 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Bains 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Bains 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 D. Kovinic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Bains 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Bains 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Bains 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-3 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Bains 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 D. Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Bains 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 N. Bains 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Kovinic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Bains 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Kovinic 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Y. Bonaventure vs T. Patterson



GS Australian Open Y. Bonaventure Y. Bonaventure 7 7 T. Patterson T. Patterson 6 5 Vincitore: Y. Bonaventure Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Patterson 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Patterson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Patterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Patterson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Patterson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Patterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 6*-0 6*-1 6-6 → 7-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Patterson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Bonaventure 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 T. Patterson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Patterson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Patterson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bonaventure 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Patterson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Patterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. I. Wallace vs A. Schmiedlova



GS Australian Open I. Wallace I. Wallace 7 3 3 A. Schmiedlova A. Schmiedlova 5 6 6 Vincitore: A. Schmiedlova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 I. Wallace 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 I. Wallace 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Wallace 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Wallace 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 I. Wallace 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 I. Wallace 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Wallace 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 I. Wallace 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 I. Wallace 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 I. Wallace 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 I. Wallace 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 I. Wallace 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Wallace 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Wallace 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Schmiedlova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Wallace 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. (9) Ar. Rodionova vs M. Kostyuk



GS Australian Open Ar. Rodionova [9] Ar. Rodionova [9] A 6 0 M. Kostyuk • M. Kostyuk 40 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 Ar. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ar. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Ar. Rodionova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ar. Rodionova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ar. Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Ar. Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. A. Whittington vs V. Safranek



Il match deve ancora iniziare

6. J. Munar vs (21) S. Travaglia



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. Jing-Jing Lu vs (20) S. Errani



GS Australian Open Jing-Jing Lu Jing-Jing Lu 6 3 S. Errani [20] S. Errani [20] 7 6 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Jing-Jing Lu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jing-Jing Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-0 15-15 30-15 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-2 0*-3 1-3* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Jing-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jing-Jing Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Jing-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jing-Jing Lu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Jing-Jing Lu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Errani 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. K. Birrell vs (21) X. Han



GS Australian Open K. Birrell K. Birrell 6 6 3 X. Han [21] X. Han [21] 7 3 6 Vincitore: X. Han Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 X. Han 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 X. Han 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 X. Han 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 X. Han 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 X. Han 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 X. Han 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 X. Han 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 X. Han 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 X. Han 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 X. Han 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 X. Han 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 X. Han 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 X. Han 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 X. Han 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 X. Han 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. P. Schnyder vs (14) B. Pera



GS Australian Open P. Schnyder P. Schnyder 3 6 B. Pera [14] B. Pera [14] 6 7 Vincitore: B. Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 B. Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Schnyder 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 B. Pera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Schnyder 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Pera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Schnyder 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 P. Schnyder 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 B. Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Schnyder 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. F. Liu vs R. Peterson



GS Australian Open F. Liu • F. Liu 0 5 6 2 R. Peterson R. Peterson 0 7 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Liu 2-1 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 F. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Liu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 F. Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Liu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 F. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Liu 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 R. Peterson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5. D. Novikov vs (27) E. Ymer



Il match deve ancora iniziare

6. D. Wu vs (17) D. Brown



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. S. Jang vs D. Jakupovic



GS Australian Open S. Jang S. Jang 2 3 D. Jakupovic D. Jakupovic 6 6 Vincitore: D. Jakupovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 S. Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Jang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Jang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Jang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 2-6 S. Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Jakupovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Jang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Jakupovic 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. I. Jorovic vs (23) A. Rus



GS Australian Open I. Jorovic I. Jorovic 6 6 A. Rus [23] A. Rus [23] 3 4 Vincitore: I. Jorovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Rus 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. T. Zidansek vs E. Hozumi



GS Australian Open T. Zidansek T. Zidansek 6 6 E. Hozumi E. Hozumi 3 3 Vincitore: T. Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Hozumi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 E. Hozumi 0-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 E. Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Hozumi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 T. Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. A. Cadantu vs (22) V. Lapko



GS Australian Open A. Cadantu A. Cadantu 3 1 V. Lapko [22] V. Lapko [22] 6 6 Vincitore: V. Lapko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 1-3 → 1-4 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Cadantu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Cadantu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Cadantu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Cadantu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 V. Lapko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Cadantu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Cadantu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Lapko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. A. Vatutin vs G. Soeda



GS Australian Open A. Vatutin A. Vatutin 40 3 0 G. Soeda • G. Soeda A 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. G. Brescia vs B. Schoofs



GS Australian Open G. Brescia G. Brescia 5 5 B. Schoofs B. Schoofs 7 7 Vincitore: B. Schoofs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Brescia 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Brescia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 G. Brescia 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 G. Brescia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 B. Schoofs 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Brescia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Schoofs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 G. Brescia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-7 G. Brescia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Brescia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 G. Brescia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Brescia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Brescia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Schoofs 0-30 0-40 0-2 → 1-2

2. D. Chiesa vs A. Lottner



GS Australian Open D. Chiesa D. Chiesa 6 6 3 A. Lottner A. Lottner 2 7 6 Vincitore: A. Lottner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Chiesa 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Chiesa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Chiesa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Lottner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Chiesa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Lottner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Lottner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Chiesa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Lottner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Lottner 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Chiesa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Lottner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 D. Chiesa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Lottner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Chiesa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Lottner 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. (8) R. Ozaki vs M. Imanishi



GS Australian Open R. Ozaki [8] R. Ozaki [8] 7 6 1 M. Imanishi M. Imanishi 5 7 6 Vincitore: M. Imanishi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Imanishi 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Imanishi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Imanishi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Ozaki 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Imanishi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 M. Imanishi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Imanishi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Imanishi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Imanishi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Imanishi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Imanishi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Imanishi 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Imanishi 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Imanishi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Ozaki 0-15 0-40 3-3 → 3-4 M. Imanishi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Ozaki 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Imanishi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Imanishi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. J. Paolini vs (13) B. Krejcikova



Il match deve ancora iniziare

5. D. Petrovic vs D. Novak



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. A. Muhammad vs E. Kostova



GS Australian Open A. Muhammad A. Muhammad 1 6 5 E. Kostova E. Kostova 6 3 7 Vincitore: E. Kostova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Kostova 2-4 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Kostova 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Kostova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Kostova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Kostova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 40-0 1-6 E. Kostova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 E. Kostova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1

2. B. Eraydin vs (15) I. Falconi



GS Australian Open B. Eraydin B. Eraydin 1 0 I. Falconi [15] I. Falconi [15] 6 6 Vincitore: I. Falconi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 I. Falconi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 B. Eraydin 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 I. Falconi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 B. Eraydin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Falconi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 I. Falconi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 B. Eraydin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 I. Falconi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 B. Eraydin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 I. Falconi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Eraydin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. (10) F. Abanda vs Jia-Jing Lu



GS Australian Open F. Abanda [10] F. Abanda [10] 6 6 Jia-Jing Lu Jia-Jing Lu 4 3 Vincitore: F. Abanda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jia-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 F. Abanda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jia-Jing Lu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 F. Abanda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Abanda 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jia-Jing Lu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 F. Abanda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Abanda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Jia-Jing Lu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 F. Abanda 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jia-Jing Lu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jia-Jing Lu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Abanda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. A. Kalinskaya vs V. Zvonareva



GS Australian Open A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 2 6 V. Zvonareva V. Zvonareva 2 6 0 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 6-0 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Zvonareva 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Z. Kolar vs K. King



GS Australian Open Z. Kolar • Z. Kolar A 1 K. King K. King 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 K. King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. King 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. King 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

6. J. Kovalik vs M. McDonald



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (7) N. Broady vs K. Von Deichmann



GS Australian Open N. Broady [7] N. Broady [7] 7 5 6 K. Von Deichmann K. Von Deichmann 6 7 3 Vincitore: N. Broady Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Broady 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Broady 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 N. Broady 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-15 0-30 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 7-6 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 N. Broady 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Von Deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Broady 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. P. Hon vs B. Stefkova



GS Australian Open P. Hon P. Hon 4 7 6 B. Stefkova B. Stefkova 6 6 4 Vincitore: P. Hon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Stefkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. Stefkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Hon 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Stefkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Stefkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Hon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Stefkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 P. Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Stefkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Stefkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Stefkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Stefkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Hon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Stefkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 P. Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Stefkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Hon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Stefkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 P. Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 B. Stefkova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Stefkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Hon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Stefkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Stefkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. C. Dolehide vs C. Perrin



GS Australian Open C. Dolehide C. Dolehide 5 6 7 C. Perrin C. Perrin 7 3 6 Vincitore: C. Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 1*-5 2*-5 2-6* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 6-6 → 7-6 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 C. Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Perrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Perrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 C. Perrin 0-15 0-30 2-1 → 3-1 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Perrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Perrin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Perrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Perrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Perrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Perrin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. J. Loeb vs D. Seguel



GS Australian Open J. Loeb • J. Loeb 30 0 D. Seguel D. Seguel 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Loeb 15-0 15-15 30-15 0-0

5. (9) A. Bublik vs D. King



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. (2) E. Rodina vs S. Sharipova



GS Australian Open E. Rodina [2] E. Rodina [2] 6 6 S. Sharipova S. Sharipova 3 4 Vincitore: E. Rodina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Sharipova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 E. Rodina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Sharipova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Sharipova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 15-0 30-0 30-15 6-3 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Sharipova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Sharipova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Sharipova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 E. Rodina 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. (5) Y. Wickmayer vs J. Teichmann



GS Australian Open Y. Wickmayer [5] Y. Wickmayer [5] 6 7 J. Teichmann J. Teichmann 4 6 Vincitore: Y. Wickmayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Y. Wickmayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 4-2 → 4-3 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. M. Torró-Flor vs (16) V. Kuzmova



Il match deve ancora iniziare

4. D. Yastremska vs (17) M. Doi



GS Australian Open D. Yastremska D. Yastremska 6 6 M. Doi [17] M. Doi [17] 3 1 Vincitore: D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Doi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Doi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Doi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. F. Gaio vs A. Collarini



GS Australian Open F. Gaio F. Gaio 0 3 6 A. Collarini • A. Collarini 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Collarini 6-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Collarini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Collarini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 19 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. C. Zhao vs (18) D. Allertova



GS Australian Open C. Zhao C. Zhao 3 0 D. Allertova [18] D. Allertova [18] 6 6 Vincitore: D. Allertova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Allertova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 C. Zhao 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 D. Allertova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Zhao 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 D. Allertova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Zhao 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-6 D. Allertova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Zhao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Allertova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 C. Zhao 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Zhao 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Zhao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Allertova 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. (12) M. Kato vs M. Frech



GS Australian Open M. Kato [12] M. Kato [12] 4 3 M. Frech M. Frech 6 6 Vincitore: M. Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Frech 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Kato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Kato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Kato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Kato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. I. Bara vs S. Karatantcheva



GS Australian Open I. Bara I. Bara 7 3 7 S. Karatantcheva S. Karatantcheva 5 6 5 Vincitore: I. Bara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 I. Bara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Karatantcheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Karatantcheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Karatantcheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 I. Bara 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Karatantcheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 I. Bara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 S. Karatantcheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Karatantcheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Karatantcheva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 I. Bara 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Karatantcheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Karatantcheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Bara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Karatantcheva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 I. Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Karatantcheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 7-5 I. Bara 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Karatantcheva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Bara 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Karatantcheva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Karatantcheva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 I. Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Karatantcheva 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 I. Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Karatantcheva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 I. Bara 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. I. Soylu vs S. Voegele



GS Australian Open I. Soylu I. Soylu 4 2 S. Voegele S. Voegele 6 6 Vincitore: S. Voegele Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Soylu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 I. Soylu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 I. Soylu 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 S. Voegele 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 I. Soylu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Soylu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 S. Voegele 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 I. Soylu 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 I. Soylu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Soylu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Voegele 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 I. Soylu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Voegele 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. (10) Y. Hanfmann vs S. Kozlov



GS Australian Open Y. Hanfmann [10] • Y. Hanfmann [10] 0 0 S. Kozlov S. Kozlov 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Hanfmann 0-1 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 20 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. D. Collins vs I. Khromacheva



GS Australian Open D. Collins D. Collins 7 6 I. Khromacheva I. Khromacheva 5 3 Vincitore: D. Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Collins 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 7-5 I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1

2. K. Boulter vs K. Day



GS Australian Open K. Boulter • K. Boulter 0 4 7 2 K. Day K. Day 0 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Boulter 2-5 K. Day 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Day 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Day 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 K. Day 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Day 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Day 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Day 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Day 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Day 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Day 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Day 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. (4) V. Golubic vs F. Stollar



GS Australian Open V. Golubic [4] V. Golubic [4] 3 7 6 F. Stollar F. Stollar 6 6 1 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 F. Stollar 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 V. Golubic 0-15 15-0 30-0 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Stollar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 5*-3 5*-4 6-5* 6-6 → 7-6 F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Stollar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 F. Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Stollar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Golubic 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. C. Buyukakcay vs (24) J. Boserup



GS Australian Open C. Buyukakcay C. Buyukakcay 40 4 J. Boserup [24] • J. Boserup [24] A 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Boserup 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Boserup 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Boserup 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Boserup 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Boserup 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. D. Kudla vs T. Kamke



Il match deve ancora iniziare

Court 22 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

1. M. Zanevska vs V. Tomova



GS Australian Open M. Zanevska M. Zanevska 5 7 2 V. Tomova V. Tomova 7 6 6 Vincitore: V. Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Zanevska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 V. Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 V. Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 V. Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-7 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 V. Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 M. Zanevska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Zanevska 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 V. Tomova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1

2. P. Monova vs V. Ivakhnenko



GS Australian Open P. Monova P. Monova 6 6 V. Ivakhnenko V. Ivakhnenko 3 3 Vincitore: P. Monova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Monova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 P. Monova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 V. Ivakhnenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Monova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Monova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Monova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Ivakhnenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 P. Monova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Monova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Ivakhnenko 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 P. Monova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 P. Monova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Ivakhnenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. S. Soler-Espinosa vs M. Georges



GS Australian Open S. Soler-Espinosa S. Soler-Espinosa 6 3 6 M. Georges M. Georges 4 6 1 Vincitore: S. Soler-Espinosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Georges 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 S. Soler-Espinosa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Georges 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Soler-Espinosa 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 M. Georges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Soler-Espinosa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Georges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Georges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 S. Soler-Espinosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Georges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 S. Soler-Espinosa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Georges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Soler-Espinosa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Georges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Georges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Georges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Georges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Georges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Soler-Espinosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Georges 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Soler-Espinosa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. A. Dulgheru vs B. Andreescu



GS Australian Open A. Dulgheru • A. Dulgheru 15 6 2 B. Andreescu B. Andreescu 15 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Dulgheru 15-0 30-0 15-15 2-0 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Dulgheru 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Dulgheru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Dulgheru 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Dulgheru 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. H. Hurkacz vs (20) M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare