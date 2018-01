Australian Open – Quali Italiani: Il resoconto della prima giornata. Berrettini e Napolitano si salvano ad un passo dalla sconfitta. Bene Gaio e Caruso. Avanza Giannessi

Bilancio positivo per gli azzurri nel primo turno di qualificazione degli Australian Open. A passare il turno sono ben in sette mentre sono quattro gli italiani che escono sconfitti nella notte australiana.

Federico Gaio gioca una partita solida e regolare, estromettendo in due set il temuto svizzero Laaksonen. L’azzurro ha condotto il match dal primo all’ultimo punto, meritando ampiamente il passaggio del turno e chiudendo facilmente la pratica. Al prossimo turno trova l’argentino Collarini, tennista che si esprime al meglio su terra. La qualificazione non è più un miraggio vedendo anche gli altri risultati del suo spot. Il forte americano Mmoh è uscito, così come l’argentino Olivo. Ora Federico ha una grande chance, da cogliere al volo!

Molto bene anche Lorenzo Sonego; il tennista piemontese ha superato in due set il quotato brasiliano Monteiro, disputando un’ottima partita.

L’italiano ha sempre avuto il controllo del match, mettendo alle strette il brasiliano quando possibile e gestendo il vantaggio quando acquisito.

Al prossimo turno trova l’egiziano Safwat, giocatore alla sua portata. Il vero ostacolo alla qualificazione è il probabile terzo turno contro Bernard Tomic, apparso in ottime condizioni nel suo incontro della scorsa notte e giocatore di categoria superiore rispetto agli altri del suo spot.

Da applausi anche l’esordio di Salvatore Caruso; il tennista siciliano ha eliminato in due set il turco Ilkel, soffrendo solo verso la fine del secondo set.

La vittoria è stata ampiamente meritata e dimostra i progressi fatti da Salvatore. Ora arriva l’impossibile per Caruso; i prossimi due turni sono molto difficili. Troverà infatti lo slovacco Gombos al secondo turno e il vincente di Fritz-Bourgue in un eventuale turno finale.

Alessandro Giannessi vince un match rocambolesco e manda buoni segnali dall’Australia. Il tennista ligure disputa un incontro pieno di emozioni contro l’indiano Nagal e la spunta al terzo set. I parziali sono tutti caratterizzati da rimonte, con i servizi poco performanti e con continui ribaltamenti di risultato. Alla fine vince Alessandro che, sotto 2-3 nel set decisivo, conquista quattro giochi consecutivi per chiudere la contesa. Al prossimo turno trova l’americano Escobedo, contro il quale serve una grande prestazione per continuare a credere nel sogno qualificazione.

Match paralleli per Matteo Berrettini e Stefano Napolitano. Entrambi hanno sofferto molto, arrivando a un passo dal baratro per poi salvarsi all’ultimo secondo.

Matteo ha vinto un match difficilissimo, contro un avversario con cui aveva già sofferto settimana scorsa (Broady). L’italiano ha vinto in rimonta, recuperando un set di svantaggio e soffrendo terribilmente nel tiebreak del set decisivo (era sotto 2-5 ed ha infilato cinque punti consecutivi!).

Trova ora un giocatore alla sua portata, il polacco Hurkacz, per poi giocarsi la qualificazione al turno decisivo in maniera più ostica.

Il turno finale contro il vincente di Kudla-Kamke sarà infatti complicato ma speriamo che il pericolo scampato oggi infonda convinzione e coraggio a Berrettini.

Anche Napolitano ha dovuto ricorrere agli straordinari per portare a casa l’incontro. Stefano si è trovato ad affrontare un giocatore simile a lui, l’americano Sarkissian e ne è nata una battaglia, tanto dura quanto equilibrata.

Perso il primo set, l’azzurro sembrava spalle al muro nel decimo game del secondo parziale, quando si è trovato a fronteggiare due palle match. L’italiano è stato bravo ad annullarle con il servizio e ad aggrapparsi al tiebreak per proseguire l’incontro. Il ritiro dell’avversario nel terzo set ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo a tutti, facendo approdare Stefano al secondo turno.

Qui troverà la strada chiusa da Vasek Pospisil, giocatore di livello superiore e abituato ad altri palcoscenici. Il canadese non ha però brillato nel suo match d’esordio, opposto al combattivo e coriaceo Lorenzo Giustino. L’azzurro ha disputato un gran match, arrivando a giocarsela alla pari. All’italiano resta anche qualche rimpianto per come si è svolto l’incontro (vedi palla break sprecata nell’ottavo gioco del primo parziale e il secondo set perso al termine di un tiebreak lottato) ma la sua esperienza è da considerarsi positiva e Lorenzo merita applausi.

Profonda delusione per lo spot occupato per il 50% da giocatori azzurri. Al termine del primo turno ci troviamo infatti con un solo rappresentante ancora in gara e nessun derby al secondo turno.

Stefano Travaglia rispetta i pronostici e porta a casa un incontro tosto, sconfiggendo in tre lottati set il serbo Milojevic.

Steto ora ha un secondo turno che sa tanto di turno finale. Tra i giocatori rimasti nel suo spot, il più insidioso è indubbiamente lo spagnolo Munar, vincitore del challenger di Segovia lo scorso anno e tennista dalle buone qualità. L’iberico ha superato senza patemi il nostro Andrea Arnaboldi, arrivato in Australia con molte speranze ma mai in grado di reggere l’urto dell’avversario.

L’eventuale terzo turno se lo giocherebbe con altri due giocatori giustizieri di tennisti italiani: Mousley – Ojeda Lara. I loro successi la scorsa notte sono l’altra faccia della medaglia della delusione azzurra, con gli sconfitti (Cecchinato e Vanni) che hanno ben poco da recriminare.

Marco aveva illuso la scorsa settimana, giocando un buon match contro il francese Herbert, ma oggi si è sciolto come neve al sole contro un avversario a lui inferiore. L’australiano Mousley è sempre stato in controllo del match, domando l’azzurro senza fatica e conquistando un’insperata vittoria in due set.

Per Lucone si sperava in un bis del percorso compiuto lo scorso anno ma l’illusione è durata poco. Vanni non è stato in grado di esprimersi ai livelli del 2017, sia dal punto di vista del gioco che fisico. L’incontro è stato molto lottato, specie nel primo parziale dove Luca stava completando una rimonta spettacolare, ma il risultato è giusto e rispecchia i valori attuali. Per Luca c’è quindi da rimboccarsi le maniche per tornare a livelli che gli competono.





Davide Sala