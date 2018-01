Combined Sydney: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. Nessun problema per Garbine Muguruza che però dà forfait per il torneo per un problema alla coscia destra

Aveva vinto la partita contro Kiki Bertens in maniera solida, ma nemmeno il gusto del successo è servito a Garbiñe Muguruza per continuare a combattere nel WTA di Sydney.

La spagnola, colpita da un dolore alla coscia destra, ha deciso di lasciare il torneo pochi minuti fa nonostante sia stata contenta della sua prestazione in campo.

L’obiettivo ora è recuperare il tono fisico e arrivare il più preparata possibile agli Australian Open.

Combined Sydney – 2° Turno

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Albert Ramos-Vinolas vs Paolo Lorenzi



2. [1/WC] Garbiñe Muguruza vs Kiki Bertens (non prima ore: 04:30)



3. [7] Damir Dzumhur vs [SE] Alex de Minaur



4. Daria Gavrilova vs [WC] Samantha Stosur (non prima ore: 09:00)



5. [WC] John Millman vs [2] Gilles Muller



Show Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Catherine Bellis vs Agnieszka Radwanska



2. [4] Fabio Fognini vs Alexandr Dolgopolov



3. [Q] Camila Giorgi vs Petra Kvitova (non prima ore: 06:00)



4. Feliciano Lopez vs [3] Diego Schwartzman



Court 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [LL] Ricardas Berankis vs [5] Adrian Mannarino



2. Leonardo Mayer vs Benoit Paire



3. Jared Donaldson vs [Q] Daniil Medvedev



4. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Damir Dzumhur / Roman Jebavy



Court 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs [3] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



2. [O] Kateryna Bondarenko / Casey Dellacqua vs [2] Lucie Safarova / Barbora Strycova



3. [4] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin vs Ivan Dodig / Fernando Verdasco



4. [4] Kiki Bertens / Johanna Larsson vs [Alt] Lara Arruabarrena / Lauren Davis



5. [4] Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin vs Fabrice Martin / Nicholas Monroe



Court 5 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jan-Lennard Struff / Viktor Troicki vs [WC] Alex Bolt / Jordan Thompson



2. [1] Latisha Chan / Andrea Sestini Hlavackova vs Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez



3. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [2] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau