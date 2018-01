Australian Open – Qualificazioni Italiani Primo Turno (Day 1). Sono sette gli azzurri al secondo turno. Out Cecchinato e Vanni

Matteo Berrettini, Stefano Travaglia, Alessandro Giannessi, Federico Gaio, Salvatore Caruso, Stefano Napolitano e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open.

Eliminati all’esordio, invece, Marco Cecchinato, terza testa di serie, Luca Vanni, Andrea Arnaboldi, Lorenzo Giustino.

Australian Open – Qualificazioni Italiani – 1° Turno

Court 7 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

2Inc. (3) M. Cecchinato vs B. Mousley



Australian Open M. Cecchinato M. Cecchinato 3 6 B. Mousley B. Mousley 6 7 (3) Vincitore: B. Mousley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 (3) Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

M. Cecchinato – B. Mousley

106. Singles ranking 321.

30. 9. 1992 Birthdate 3. 1. 1996

right Plays right

Court 10 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

2Inc. (14) H. Laaksonen vs F. Gaio



Australian Open H. Laaksonen H. Laaksonen 4 3 F. Gaio F. Gaio 6 6 Vincitore: F. Gaio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6

H. Laaksonen – F. Gaio

120. Singles ranking 256.

31. 3. 1992 Birthdate 5. 3. 1992

right Plays right

GS Australian Open A. Collarini A. Collarini 6 6 6 J. Souza J. Souza 7 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Collarini 15-0 30-0 30-15 5-4 → 6-4 J. Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Collarini AD-40 4-3 → 5-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

3Inc. R. Ojeda Lara – L. Vanni



GS Australian Open R. Ojeda Lara R. Ojeda Lara 7 3 6 L. Vanni L. Vanni 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

R. Ojeda Lara – L. Vanni

172. Singles ranking 239.

26. 1. 1993 Birthdate 4. 6. 1985

right Plays right

4Inc. N. Milojevic vs (21) S. Travaglia



GS Australian Open N. Milojevic N. Milojevic 4 7 4 S. Travaglia [21] S. Travaglia [21] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 AD-40 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-AD 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-4 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 AD-40 40-40 40-AD 40-40 AD-40 2-2 → 2-3 N. Milojevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Milojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1

N. Milojevic – S. Travaglia

178. Singles ranking 131.

19. 6. 1995 Birthdate 18. 12. 1991

right Plays right

Court 13 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

4Inc. (5) V. Pospisil vs L. Giustino



GS Australian Open V. Pospisil [5] V. Pospisil [5] 7 7 L. Giustino L. Giustino 5 6 (5) Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 (5) Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Giustino 15-0 4-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 40-40 AD-40 40-40 AD-40 3-4 → 4-4 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

V. Pospisil – L. Giustino

108. Singles ranking 259.

23. 6. 1990 Birthdate 10. 9. 1991

right Plays right

Court 14 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

2Inc. L. Broady vs (20) M. Berrettini



Australian Open L. Broady L. Broady 7 3 6 M. Berrettini M. Berrettini 5 6 7(5) Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7(5) Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

L. Broady – M. Berrettini

173. Singles ranking 130.

4. 1. 1994 Birthdate 12. 4. 1996

left Plays right

3Inc. J. Munar vs A. Arnaboldi



Australian Open Munar Munar 6 6 Arnaboldi Arnaboldi 2 4 Vincitore: J. Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

J. Munar – A. Arnaboldi

188. Singles ranking 230.

5. 5. 1997 Birthdate 27. 12. 1987

right Plays left

4Inc. A. Sarkissian vs S. Napolitano



GS Australian Open A. Sarkissian A. Sarkissian 0 7 6 0 S. Napolitano • S. Napolitano 0 6 7 4 Vincitore: S. Napolitano per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Napolitano 0-4 A. Sarkissian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 AD-40 40-40 40-AD 40-40 40-AD 0-3 → 0-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Sarkissian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 6-6 → 6-7 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Sarkissian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 AD-40 5-5 → 6-5 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-AD 40-40 AD-40 40-40 AD-40 5-4 → 5-5 A. Sarkissian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-40 AD-40 4-4 → 5-4 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 AD-40 40-40 AD-40 4-3 → 4-4 A. Sarkissian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Sarkissian 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Sarkissian 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

A. Sarkissian – S. Napolitano

257. Singles ranking 217.

3. 4. 1990 Birthdate 11. 4. 1995

right Plays right

5Inc. A. Giannessi vs S. Nagal



GS Australian Open A. Giannessi A. Giannessi 7 3 6 S. Nagal S. Nagal 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 AD-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 3-6 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-15 15-30 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 0-40 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 4-5 → 5-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-AD 4-4 → 4-5 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 4-2 → 4-3 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-AD 40-40 40-AD 3-2 → 4-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-15 40-30 40-40 AD-40 2-1 → 2-2 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Giannessi – S. Nagal

161. Singles ranking 216.

30. 5. 1990 Birthdate 16. 8. 1997

left Plays right

GS Australian Open E. Escobedo [11] E. Escobedo [11] 6 6 P. Andujar P. Andujar 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-40 AD-40 40-40 AD-40 3-1 → 4-1 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Andujar 15-0 30-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-40 AD-40 4-1 → 4-2 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-AD 0-1 → 1-1 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 22 – Ora: 00:00 (ora locale: 10:00)

4Inc. S. Caruso vs C. Ilkel



GS Australian Open S. Caruso S. Caruso 6 6 C. Ilkel C. Ilkel 2 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-AD 3-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Ilkel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Caruso – C. Ilkel

209. Singles ranking 263.

15. 12. 1992 Birthdate 21. 8. 1995

right Plays right

5Inc. (12) T. Monteiro vs L. Sonego



GS Australian Open T. Monteiro [12] T. Monteiro [12] 5 3 L. Sonego L. Sonego 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-AD 40-40 AD-40 1-4 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 AD-40 1-3 → 1-4 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 AD-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 AD-40 40-40 AD-40 40-40 AD-40 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-40 AD-40 40-40 40-AD 40-40 AD-40 40-40 AD-40 40-40 40-AD 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 AD-40 40-40 AD-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Monteiro AD-40 40-40 40-AD 40-40 40-AD 40-40 AD-40 0-1 → 1-1

T. Monteiro – L. Sonego

118. Singles ranking 218.

31. 5. 1994 Birthdate 11. 5. 1995

left Plays right