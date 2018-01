Il Sorteggio del Tabellone di Qualificazione Maschile degli Australian Open 2018. Il punto sugli italiani.

Stefano Travaglia e Matteo Berrettini saranno le principali speranze italiane di qualificazione al main draw degli AO.

I due azzurri hanno usufruito di un sorteggio insidioso ma positivo e potranno ambire al passaggio del turno.

Nello spot di Steto troviamo ben quattro italiani su otto tennisti, come di seguito riportato.

Travaglia, favorito al primo turno contro il serbo Milojevic, può infatti incontrare al secondo turno il comasco Andrea Arnaboldi, impegnato in un incontro ostico contro lo spagnolo Munar, giocatore da terra ma in grado di far bene anche su superfici più veloci (vedi vittoria al challenger di Segovia l’anno scorso).

Il restante quartetto di questo spot vede Marco Cecchinato impegnato in un primo turno agevole contro l’australiano Mousley, e con la speranza di trovarsi in un derby azzurro al secondo turno. Il vincente potrebbe infatti trovare sulla sua strada Luca Vanni. Lucone spera di ripetere l’exploit dello scorso anno, quando raggiunse brillantemente il tabellone principale, anche se gli ostacoli sono importanti. A cominciare dal primo incontro, opposto allo spagnolo Ojeda Lara, altro terraiolo iberico ma tennista in grado di competere a buon livello anche su hard, come dimostrato settimana scorsa in India.

Le probabilità di trovare un azzurro vincente dello spot sono quindi elevate, con i favori del pronostico per Travaglia. Gli altri tre italiani non partono battuti, specialmente Cecchinato se in buona condizione. Il sogno, proibitivo, è quello di due derby azzurri al secondo turno, con i nostri connazionali a contendersi un posto al sole.

L’altro italiano che ha buone probabilità di raggiungere il main draw è Matteo Berrettini. Lo spot dell’azzurro è pieno di insidie ma il tennis mostrato a Doha lascia ben sperare in proposito.

Sul cammino di Matteo ci sarà ancora il britannico Broady, sconfitto settimana scorsa con qualche patema. Successivamente gli ostacoli sono rappresentati da dei punti di domanda. I vari Gabashvili, Kamke o Kudla, sono infatti tennisti in grado di far male su questa superficie ma è sempre difficile stabilire in che condizione si presentino ai nastri di partenza.

Forza Matteo, il tabellone principale non è utopia, anzi!

In uno spot ostico sono finiti Lorenzo Giustino e Stefano Napolitano, le cui speranze di qualificazione sono basse. Nella loro parte di tabellone, infatti, il favorito d’obbligo è il canadese Pospisil, temibile per il gioco potente e le accelerazioni di diritto, e subito sorteggiato contro Giustino. Napolitano, invece, ha un primo turno abbordabile (contro l’americano Sarkissian), salvo trovare poi la strada sbarrata da Pospisil stesso o dal temuto indiano Ramanathan al turno finale.

Anche Salvatore Caruso non è stato fortunato nel sorteggio. A fronte di un buon primo turno contro il turco Ilkel, ha poi un manipolo di ossi duri che mettono in seria discussione la sua vittoria nello spot. Favoritissimo è lo statunitense Fritz ma ci sono svariati tennisti da temere, partendo dallo slovacco Gombos, passando per il francese Bourgue, terminando con il belga De Greef.

Qualificazione da strappare con i denti con gli sfavori del pronostico per gli ultimi tre italiani presenti nel tabellone di qualificazione.

Alessandro Giannessi, reduce da un 2017 terminato male, non ha uno spot impossibile; a far la differenza sarà principalmente la condizione fisica con cui si presenterà ai nastri di partenza.

Un Giannessi tirato a lucido potrebbe infatti dire la sua contro giovani talenti come il norvegese Ruud o lo statunitense Escobedo o contro tennisti esperti del circuito quale lo spagnolo Andujar o il nipponico Ito.

Anche Lorenzo Sonego non parte favorito ma può giocarsela. Gli avversari nel suo spot ci sono ma non danno ampie garanzie di continuità. Il brasiliano Monteiro è principalmente un giocatore da terra e alterna buone prestazioni a brutte sconfitte su hard, Tommy Paul è un gioiellino statunitense che deve ancora sbocciare completamente mentre Bernard Tomic si commenta da solo. L’australiano è in grado di dominare questo spot non concedendo alcun set agli avversari così come potrebbe perdere già all’esordio dall’esperto francese Millot: come si presenterà ai nastri di partenza?

Infine Federico Gaio è stato sorteggiato in uno degli spot migliori ma con due grandi insidie. Michael Mmoh, reduce da un ottimo torneo a Brisbane e favorito per il passaggio del turno, e lo svizzero Henri Laaksonen. Quest’ultimo non ha iniziato l’anno nel migliori dei modi ma è un giocatore in grado di far bene, specie su hard. Agli scorsi Us Open è infatti salito alla ribalta per aver fatto match pari contro un big quale Del Potro: coraggio e continuità devono essere le armi con cui Federico se la gioca, pronto ad aprirsi un varco verso il sogno del main draw.

Lo spot degli Italiani

T. Fritz (1) – S. Groth Belgium

A. De Greef – M. Bourgue

S. Caruso – C. Ilkel

M. Banes – N. Gombos (24)

M. Cecchinato (3) – B. Mousley

R. Ojeda Lara – L. Vanni

J. Munar – A. Arnaboldi

N. Milojevic – S. Travaglia (21)

V. Pospisil (5) – L. Giustino

A. Sarkissian – S. Napolitano

G. Sakharov – E. Leshem

B. Klahn – R. Ramanathan (28)

R. Carballes Baena (7) – D. Kudla

P. Gunneswaran – T. Kamke

T. Gabashvili – H. Hurkacz

L. Broady – M. Berrettini (20)

E. Escobedo (11) – P. Andujar

A. Giannessi – S. Nagal

M. Purcell – D. Popko

T. Ito – C. Ruud (25)

T. Monteiro (12) – L. Sonego

J. Zopp – M. Safwat

T. Paul – B. Rola

V. Millot – B. Tomic (29)

H. Laaksonen (14) – F. Gaio

A. Collarini – J. Souza

A. Whittington – M. Mmoh

V. Safranek – R. Olivo (32)





Davide Sala