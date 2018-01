ATP Auckland: Liam Caruana gioca un ottimo incontro contro Steve Johnson (Video)

Liam Caruana, ripescato come lucky loser, esce di scena all’esordio nel torneo ATP 250 di Auckland.

L’azzurro si è arreso a Steve Johnson con il risultato di 75 76 (4) dopo 1 ora e 45 minuti di partita.

Nel primo set l’azzurro avanti per 4 a 2, ha perso nel settimo game il turno di battuta a 30 e poi ha subito il break decisivo sul 5 pari (a 15) e nel gioco successivo, dal 40 a 0, ha annullato tre palle set consecutive prima di cedere la frazione alla quarta palla set utile per l’americano.

Nel secondo set è arrivato a giocarsi ben quattro setpoint sul 5-4. In tre occasioni non è riuscito a rispondere, mentre Johnson è stato bravo a infilare un dritto in contropiede l’unica volta che ha dovuto tirare il colpo dopo il servizio.

Nel tiebreak è andato subito sotto per 0 a 4, prima di cedere set e match per 7 punti a 4.

La partita punto per punto



ATP Auckland S. Johnson S. Johnson 7 7 L. Caruana L. Caruana 5 6 (4) Vincitore: S. Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 (4) Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

S. Johnson – L. Caruana

01:44:40

12 Aces 7

1 Double Faults 1

55% 1st Serve % 51%

34/43 (79%) 1st Serve Points Won 31/40 (78%)

22/35 (63%) 2nd Serve Points Won 20/38 (53%)

4/5 (80%) Break Points Saved 2/4 (50%)

12 Service Games Played 12

9/40 (23%) 1st Return Points Won 9/43 (21%)

18/38 (47%) 2nd Return Points Won 13/35 (37%)

2/4 (50%) Break Points Won 1/5 (20%)

12 Return Games Played 12

56/78 (72%) Total Service Points Won 51/78 (65%)

27/78 (35%) Total Return Points Won 22/78 (28%)

83/156 (53%) Total Points Won 73/156 (47%)

46 Ranking 397

28 Age 19

Orange, CA, USA Birthplace Rome, Italy

Redondo Beach, CA, USA Residence USA

6’2″ (187 cm) Height 5’11” (180 cm)

190 lbs (86 kg) Weight 159 lbs (72 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2012 Turned Pro N/A

0/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 0

$4,238,325 Career Prize Money $19,027