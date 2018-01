Andy Murray operato oggi in Australia all’anca. Stop di almeno sei mesi

Andy Murray ha optato alla fine per l’intervento chirurgico all’anca.

Il campione britannico si è operato nella giornata di oggi in Australia per cercare di risolvere il problema che tormenta lo scozzese da diversi mesi.

“Non ho ancora finito di giocare a tennis. Sono molto ottimista sul mio futuro, tornerò a giocare ai più alti livelli. L’operazione è andata bene. Ma riprenderò solo quando starò davvero bene” queste le dichiarazioni di Andy alla BBC.

Poi sui social: “Quest’oggi mi sono sottoposto all’intervento all’anca destra all’ospedale St. Vincent a Melbourne. Vorrei ringraziare il dottor O’Donnell e tutto lo staff che si è preso cura di me. Cercherò di ritornare nel tennis competitivo durante il corso della stagione sull’erba. Ringrazio a tutti coloro che mi hanno supportato negli ultimi giorni, ritornerò”.

Lo stop è di almeno sei mesi, Andy potrebbe ritornare già in campo nel torneo di Wimbledon, ma il condizionale è d’obbligo in questo caso.