Australian Open: Gli orari dei sorteggi dei tabelloni di qualificazione e principale. Al sorteggio del main draw invitati Maria Sharapova e Roger Federer

Domani mattina, alle ore 08 italiane, ci sarà il sorteggio del tabellone di qualificazione maschile dell’Australian Open.

Il giorno dopo, alla stessa ora, ci sarà il sorteggio del tabellone femminile.

Il sorteggio dei tabelloni principali, invece, avverrà giovedì mattina alle ore 9 italiane.

Al sorteggio dei tabelloni principali saranno presenti Maria Sharapova, ex numero uno del mondo e campione dell’Australian Open nel 2008, e Roger Federer, campione in carica.

La 30 enne russa, che nel 2017 non ha partecipato al torneo a causa della sospensione per doping (è tornata solo ad aprile) parteciperà alla cerimonia in sostituzione di Serena Williams, campionessa in carica, che ha scelto di non gareggiare in questo torneo perchè da pochi mesi mamma.