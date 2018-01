Jason Kubler, partendo dalle qualificazioni, vince il torneo di Playford senza perdere nemmeno un set (Video)

Settimana da favola per Jason Kubler che ha conquistato il torneo challenger di Playford (da qualificato) e nel corso del torneo, qualificazioni comprese, non ha perso un solo set ed ha vinto questa notte il secondo torneo challenger in carriera.

L’australiano, classe 1993, da domani sarà al n.242 ATP (+99 rispetto a sette giorni fa).

Il cammino perfetto di Kubler

Kubler J. – Schnur B. F 6-4, 6-2

Kubler J. – Opelka R. SF 7-63, 6-3

Kubler J. – Bolt A. QF 6-3, 6-3

Kubler J. – Ignatik U. R16 6-4, 6-4

Kubler J. – Whittington A. 1R 7-65, 6-3

Kubler J. – Kelly D. Q-QF 7-61, 6-4

Kubler J. – Saville L. Q-R16 6-4, 6-4

Kubler J. – Longhurst S. Q-1R 6-0, 6-2