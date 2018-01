La pagina delle italiane Live (WTA). Le azzurre in campo Lunedì 08 Gennaio 2018. Camila Giorgi concede solo tre game a Sloane Stephens, recente vincitrice degli Us Open (Video)

Camila Giorgi conquista il secondo turno nel torneo WTA Premier di Sydney.

Nella notte italiana la 26enne marchigiana, numero 100 del ranking Wta, passata attraverso le qualificazioni, ha liquidato per 63 60, in appena 65 minuti di gioco, la statunitense Sloane Stephens, numero 13 Wta e sesta testa di serie, campionessa agli ultimi Us Open.

Al secondo turno Camila sfiderà la ceca Petra Kvitova, numero 29 Wta.

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

WTA Sydney Sloane Stephens [6] Sloane Stephens [6] 3 0 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Giorgi 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 0-2 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 2-3 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

0 Aces 40 Double Faults 351% 1st Serve % 58%11/22 (50%) 1st Serve Points Won 22/30 (73%)9/21 (43%) 2nd Serve Points Won 15/22 (68%)2/6 (33%) Break Points Saved 1/1 (100%)7 Service Games Played 88/30 (27%) 1st Return Points Won 11/22 (50%)7/22 (32%) 2nd Return Points Won 12/21 (57%)0/1 (0%) Break Points Won 4/6 (67%)8 Return Games Played 720/43 (47%) Total Service Points Won 37/52 (71%)15/52 (29%) Total Return Points Won 23/43 (53%)35/95 (37%) Total Points Won 60/95 (63%)

Stephens – Giorgi

13. Singles ranking 100.

20. 3. 1993 Birthdate 30. 12. 1991

right Plays right