Serena e Andy: due forfait così simili… così diversi

Ne avevamo paura e alla fine sono arrivati: due grandi del tennis come Serena Williams e Andy Murray hanno dato quasi in sincro forfait ai prossimi Australian Open, intristendo tutti quegli appassionati di tennis che aspettavano con ansia i loro ritorni, in un certo senso così simili…così diversi.

Serena manca proprio dall’ultima edizione dello Slam australiano ma il suo distanziamento dal mondo del tennis è stato dovuto a un motivo dolce come la prima gravidanza, che l’ha costretta infatti ad abbandonare temporaneamente il circuito: Andy il britannico invece manca nel tennis dall’ultimo Wimbledon e a fermarlo è stato un infortunio assai serio. Ancora l’anca maledetta per lo scozzese di Dunblane, con un problema che si è fatto cronico e che getta più di qualche ombra adesso sul suo futuro e la sua carriera.

Serena si è presa del tempo, si è allenata per essere presente al primo Major del 2018 ma poi ha lasciato vincere il buonsenso: siamo ben chiari, la Serena vista contro la Ostapenko avrebbe potuto giocare gli Australian Open, senza però (a suo dire) poter competere per la vittoria finale. E una campionessa del suo rango, se non può giocare per alzare al cielo il trofeo…più semplicemente non gioca, preferendo aspettare la prossima occasione propizia. Anche Andy, in questo surreale parallelismo con la più piccola delle Williams, ha fatto un tentativo di rientro, giocando un’esibizione contro lo spagnolo Bautista Agut, generando però sensazioni goffe e sconfortanti. Sembrava non reggersi in campo e chi l’ha visto ha da subito capito che il processo di guarigione non è ancora concluso. Adesso però rimbomba una domanda: questo processo porterà mai a un suo pieno recupero?

Nessuno è negativo sul rientro di Serena, realizzando oramai che si tratta solo di una questione di tempo: su Murray ci sono invece nubi oscure che non lasciano presagire nulla di buono, perché l’impedimento c’è ed è di quelli che possono far chiudere anticipatamente una carriera sportiva. L’augurio è che entrambi possano rientrare nei rispettivi circuiti al meglio delle proprie possibilità: la Williams avendo recuperato la forma post parto (vi è già incredibilmente vicina…), Murray mettendo da parte quei problemi fisici che nel 2017, anno teoricamente da assaporare dall’alto del numero 1 del ranking, lo hanno fatto allontanare dal tennis che conta. La stagione è appena iniziata, il tempo per tornare in campo e vincere è e sarà a loro disposizione.

