La crisi senza fine di Kristina Mladenovic. A Sydney arriva la 14 esima sconfitta e questa volta per un colpo di calore: “C’erano 43 gradi e probabilmente 50 in campo quando ho iniziato la partita” (Video)

La vita non è facile in campo per Kristina Mladenovic. La francese ha subito un’altra sconfitta, la 14esima consecutiva, questa volta al primo turno del WTA di Sydney e davanti a una giocatrice n.341 WTA.

Mladenovic, che ha giocato contro Ellen Perez, si è ritirata quando era sotto nel punteggio per 1-6 2-4.

Kristina si è ritirata per un colpo di calore accusato nel secondo set: “C’erano 43 gradi e probabilmente 50 in campo quando ho iniziato la partita. Mi dispiace per i tifosi. Penso che sia la 1a volta nella mia carriera c he mi sono ritirata in una partita e questo dice tutto”.

Per quanto riguarda Perez, ha ottenuto la migliore vittoria in carriera ed è avanzata al secondo turno, dove affronterà la vincitrice del duello tra Ashleigh Barty e la qualificata Cepede Royg.