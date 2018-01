WTA Auckland: Doppio. Arriva il 27 esimo successo in carriera per Sara Errani

Sara Errani ha vinto questa notte il torneo di doppio nel WTA International di Auckland.

Sarita in coppia con l’olandese Bibiane Schoofs, si è imposta in finale con il punteggio di 75 61, in un’ora e 7 minuti di gioco, sulle nipponiche Eri Hozumi e Miyu Kato, prime teste di serie del torneo.

Per Sara si tratta del 27esimo trofeo conquistato in questa specialità in 41 finali disputate.

Ora Sarità volerà per Melbourne per disputare le qualificazioni dell’Australian Open in programma la prossima settimana.

La partita punto per punto



WTA Auckland Eri Hozumi / Miyu Kato [1] Eri Hozumi / Miyu Kato [1] 5 1 Sara Errani / Bibiane Schoofs Sara Errani / Bibiane Schoofs 7 6 Vincitori: ERRANI / SCHOOFS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Errani / Schoofs 30-0 40-0 1-5 → 1-6 E. Hozumi / Kato 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 S. Errani / Schoofs 15-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Hozumi / Kato 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 S. Errani / Schoofs 15-0 30-0 5-5 → 5-6 E. Hozumi / Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Hozumi / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 E. Hozumi / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Hozumi / Kato 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Hozumi / Kato – Errani / Schoofs

01:07:15

0 Aces 1

2 Double Faults 1

65% 1st Serve % 77%

21/36 (58%) 1st Serve Points Won 27/40 (68%)

7/19 (37%) 2nd Serve Points Won 8/12 (67%)

4/9 (44%) Break Points Saved 0/2 (0%)

9 Service Games Played 10

13/40 (33%) 1st Return Points Won 15/36 (42%)

4/12 (33%) 2nd Return Points Won 12/19 (63%)

2/2 (100%) Break Points Won 5/9 (56%)

10 Return Games Played 9

28/55 (51%) Total Service Points Won 35/52 (67%)

17/52 (33%) Total Return Points Won 27/55 (49%)

45/107 (42%) Total Points Won 62/107 (58%)