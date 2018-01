Australian Open: Ecco le wild card del singolare maschile Main Draw e Qualificazioni

Gli organizzatori dell’Australian Open hanno annunciato oggi l’elenco completo delle wild card del singolare maschile.

Non c’è, come era già stato annunciato, il nome di Bernard Tomic, ex 20 e attualmente fuori dai top 100.

Ecco gli otto scelti Md

Thanasi Kokkinakis

Alex De Minar

Alexei Popryin

Jason Kubler

Alex Bolt

Tim Smyczek

Corentin Moutet

Soon Woo Kwon

Ecco gli otto scelti Q

Dayne Kelly #272

Omar Jasika #277

Max Purcell #278

Maverick Banes #301

Brad Mousley #322

Marc Polmans #323

Marinko Matosevic #379

Blake Ellis #678