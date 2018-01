WTA Auckland: Julia Goerges batte la Wozniacki e vince il terzo torneo consecutivo (Video)

Julia Goerges ha conquistato questa notte il torneo WTA International di Auckland.

In finale la 29enne di Bad Odesloe ha superato per 64 76(4), in un’ora e mezzo, la danese Caroline Wozniacki, numero 3 del ranking mondiale e prima favorita del tabellone.

Per Julia tratta del quinto titolo Wta in carriera, tornata al successo nella scorsa stagione – si è imposta a Mosca e al “Masters B” di Zhuhai – dopo un digiuno di ben sei anni.

WTA Auckland International | Cemento | $250.000 – Finali

Centre Court – Ora italiana: 00:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. [1] Eri Hozumi / Miyu Kato vs Sara Errani / Bibiane Schoofs



WTA Auckland Eri Hozumi / Miyu Kato [1] Eri Hozumi / Miyu Kato [1] 5 1 Sara Errani / Bibiane Schoofs Sara Errani / Bibiane Schoofs 7 6 Vincitori: ERRANI / SCHOOFS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Errani / Schoofs 30-0 40-0 1-5 → 1-6 E. Hozumi / Kato 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 S. Errani / Schoofs 15-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Hozumi / Kato 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 S. Errani / Schoofs 15-0 30-0 5-5 → 5-6 E. Hozumi / Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Hozumi / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 3-4 E. Hozumi / Kato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Hozumi / Kato 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Hozumi / Kato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Errani / Schoofs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Caroline Wozniacki vs [2] Julia Goerges (non prima ore: 02:30)