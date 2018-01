Fantasy ATP Tennis 2018: almeno 2.500 euro di premi!!

Perché giocare al Fanta Tennis? Il tuo coinvolgimento con il tennis aumenterà ulteriormente. Non tiferai solo per il tuo preferito, ma 20 tennisti dovranno giocare bene e vincere per te.

Con soli 10 euro avrai alcune ore extra di divertimento prima dell’inizio del torneo e durante l’intero evento.

Se sarai in grado di battere gli altri fanta giocatori (ci sono 60 premi per la Classifica Generale), vincerai bei premi in denaro (2.500 Euro)!

Puoi vincere 2.500 euro con soli 2,5 euro o 5 euro nel Fanta Road to US Open!

Zweeler Fantasy Sports Games organizza diversi giochi per il Fantasy ATP Tennis 2018 per farti seguire il Tennis con ancora più passione!

Fantasy ATP Tennis 2018 inizierà lunedì 8 gennaio 2018 alle 1:00.

Avrai a disposizione un budget di 260 milioni di euro per comprare 20 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel Fantasy ATP Tennis 2018.

Puoi ottenere punti con le tue squadre in base ai risultati dei tuoi tennisti in tutti i tornei che contano per questo gioco. Puoi ottenere punti per ogni turno superato. Esempio: quando hai scelto Novak Djokovic nella tua squadra e lui viene eliminata nelle semifinali degli Australian Open (Grand Slam), otterrai i seguenti punti: 2, 3, 4, 5, 7, 9 = 30. Quando invece vince il torneo lui riceverà questi punti: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 15 = 60.

Il gioco costa 10 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 2.500 euro in premi. Il 1° premio è di 330 euro.

