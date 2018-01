Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana dell’8 gennaio)

Diversi giocatori azzurri sono pronti ad iniziare il loro 2018 in tornei del circuito giovanile.

Folta presenza italiana a Senec, in Slovacchia, dove cinque ragazzi saranno al via in un G2 sul veloce indoor: Speziali, Bosio, Andaloro, Ortenzi e Tortora i diretti interessati.

Rimanendo in tema di maschi, ci spostiamo ad Abu Dhabi, dove nel locale G4 sono iscritti Lorenzo Rottoli e Flavio Cobolli.

Rimaniamo negli Emirati per segnalare le presenze di Francesca Passaglia e Alice Amendola, rispettivamente nelle qualificazioni e nel main draw dello stesso torneo di Grado 4. Infine, impegnate anche Chiara Girelli e Linda Alessi in un G4 a Belgrado (Serbia) sulla terra battuta indoor.

The 25th Slovak Junior Indoor U18 2018 (Senec, Slovacchia – G2 – Cemento indoor)

MD: Filippo Speziali, Gabriele Bosio, Fabrizio Andaloro, Gian Marco Ortenzi, Davide Tortora

17th UAE – Abu Dhabi ITF Junior Championships by ADSC (Abu Dhabi, Emirati Arabi – G4 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Rottoli, Flavio Cobolli

Belgrade Open (Belgrado, Serbia – G4 – Terra indoor)

Q: Chiara Girelli

MD: Linda Alessi





Lorenzo Carini