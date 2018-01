Hopman Cup: Germania in finale con la Svizzera

E’ la Germania la seconda finalista della Hopman Cup 2018. Angelique Kerber e Alexander Zverev hanno raggiunto Belinda Bencic e Roger Federer all’ultimo atto del tradizionale torneo d’esibizione a squadre che si concluderà domani in quel di Perth.

Germania-Svizzera avrà inizio alle 9 ora italiana. Si comincerà col singolare maschile, poi sarà il turno di Kerber-Bencic ed infine si disputerà il doppio, che risulterà decisivo solo in caso di 1-1 dopo i due singolari.

Nell’incontro odierno contro i padroni di casa dell’Australia, la Germania è partita in maniera piuttosto convincente con il comodo successo di Kerber su Gavrilova per 6-1 6-2.

Ha sofferto, e perso in tre set, il 20enne Alexander Zverev, che si è arreso a Thanasi Kokkinakis con lo score di 5-7 7-6(4) 6-4. Il doppio misto, in chiusura di programma, ha visto imporsi la coppia tedesca in rimonta.

GERMANIA b. AUSTRALIA 2-1

Angelique Kerber (GER) b. Daria Gavrilova (AUS) 6-1 6-2

Thanasi Kokkinakis (AUS) b. Alexander Zverev (GER) 5-7 7-6(4) 6-4

Angelique Kerber/Alexander Zverev (GER) b. Daria Gavrilova/Thanasi Kokkinakis (AUS) 1-4 4-1 4-3(3)

CLASSIFICA GRUPPO A

Germania 3W 0L

Belgio 2W 1L

Australia 1W 2L

Canada 0W 3L

Lorenzo Carini