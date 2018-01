WTA Auckland : I risultati con il Live dettagliato dei Quarti di Finale e Semifinali

WTA Auckland International | Cemento | $250.000 – Quarti di Finale e Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Polona Hercog vs [2] Julia Goerges



WTA Auckland Polona Hercog Polona Hercog 4 4 Julia Goerges [2] Julia Goerges [2] 6 6 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Goerges 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-4 → 3-5 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Goerges 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Goerges 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Hercog 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Goerges 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 P. Hercog 15-0 30-0 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Hercog 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Caroline Wozniacki vs [WC] Sofia Kenin



WTA Auckland Caroline Wozniacki [1] Caroline Wozniacki [1] 4 6 6 Sofia Kenin Sofia Kenin 6 2 4 Vincitore: C. WOZNIACKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Wozniacki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 S. Kenin 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-0 → 4-1 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Wozniacki 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Kenin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Su-Wei Hsieh vs [2] Julia Goerges (non prima ore: 02:30)



WTA Auckland Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 1 4 Julia Goerges [2] Julia Goerges [2] 6 6 Vincitore: J. GOERGES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Goerges 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Goerges 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 J. Goerges 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Goerges 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Goerges 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Goerges 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Caroline Wozniacki OR [WC] Sofia Kenin vs [4] Agnieszka Radwanska OR [Q] Sachia Vickery



Il match deve ancora iniziare

WTA Auckland Caroline Wozniacki [1] • Caroline Wozniacki [1] 30 6 1 Sachia Vickery Sachia Vickery 30 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 S. Vickery 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Vickery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Vickery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Wozniacki 15-0 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 S. Vickery 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Su-Wei Hsieh vs [3] Barbora Strycova



WTA Auckland Su-Wei Hsieh Su-Wei Hsieh 0 6 6 Barbora Strycova [3] Barbora Strycova [3] 6 2 2 Vincitore: S. HSIEH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 5-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-0 → 5-1 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 S. Hsieh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Hsieh 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-5 → 0-6 S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 S. Hsieh 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Hsieh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [4] Agnieszka Radwanska vs [Q] Sachia Vickery