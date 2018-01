La pagina degli italiani Live (ATP-WTA-Challenger). Gli azzurri in campo Sabato 06 Gennaio 2018. Camila Giorgi e Liam Caruana al turno decisivo nelle qualificazioni

Camila Giorgi è approdata al turno decisivo delle qualificazione del WTA Premier di Sydney.

La 26enne marchigiana, numero 80 del ranking Wta, al secondo turno ha superato per 62 76(5), in poco meno di un’ora e mezzo di gioco, la giapponese Shuko Aoyama, numero 352 Wta.

Camila si giocherà un posto nel tabellone principale, domenica, con la tedesca Carina Witthoeft, numero 50 della classifica mondiale.

Esordio positivo per Liam Caruana nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Auckland.

Il 19enne romano, numero 430 del ranking mondiale, ha sconfitto per 63 64 lo sloveno Blaz Kavcic, numero 97 Atp e quarta testa di serie delle “quali”, e si giocherà un posto in tabellione principale contro lo statunitense Tim Smyczek, numero 130 Atp.

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

2TQ Aoyama – Giorgi (0-0) 3 incontro dalle ore 00:00



WTA Sydney Shuko Aoyama Shuko Aoyama 2 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 7 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5*-6 6-6 → 6-7 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Aoyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Aoyama 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 4-4 S. Aoyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Aoyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Aoyama 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Giorgi 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Aoyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Aoyama 0-15 0-30 df 15-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Aoyama 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Aoyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 S. Aoyama 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

0 Aces 13 Double Faults 466% 1st Serve % 63%20/42 (48%) 1st Serve Points Won 27/42 (64%)11/22 (50%) 2nd Serve Points Won 13/25 (52%)3/8 (38%) Break Points Saved 5/8 (63%)10 Service Games Played 1015/42 (36%) 1st Return Points Won 22/42 (52%)12/25 (48%) 2nd Return Points Won 11/22 (50%)3/8 (38%) Break Points Won 5/8 (63%)10 Return Games Played 1031/64 (48%) Total Service Points Won 40/67 (60%)27/67 (40%) Total Return Points Won 33/64 (52%)58/131 (44%) Total Points Won 73/131 (56%)

Aoyama – Giorgi

352. Singles ranking 80.

19. 12. 1987 Birthdate 30. 12. 1991

right Plays right

WTA Sydney Belinda Woolcock Belinda Woolcock 1 4 Carina Witthoeft [5] Carina Witthoeft [5] 6 6 Vincitore: C. WITTHOEFT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Witthoeft 15-0 30-0 4-5 → 4-6 B. Woolcock 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 B. Woolcock 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 40-30 1-4 → 1-5 B. Woolcock 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Witthoeft 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Woolcock 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Woolcock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Witthoeft 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Woolcock 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 B. Woolcock 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-3 → 0-4 C. Witthoeft 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 B. Woolcock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Auckland Blaz Kavcic [4] Blaz Kavcic [4] 3 4 Liam Caruana Liam Caruana 6 6 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Kavcic 15-0 15-15 30-30 3-5 → 4-5 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Kavcic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Kavcic 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Caruana 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 B. Kavcic 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Kavcic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 2-2 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Kavcic 15-0 15-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Caruana 0-15 0-30 40-30 0-0 → 0-1

[WC] Belinda Woolcockvs [5] Carina Witthoeft1TQ Kavcic– Caruana(0-0)7 Aces 45 Double Faults 066% 1st Serve % 58%29/39 (74%) 1st Serve Points Won 28/29 (97%)5/20 (25%) 2nd Serve Points Won 10/21 (48%)4/7 (57%) Break Points Saved 0/1 (0%)9 Service Games Played 101/29 (3%) 1st Return Points Won 10/39 (26%)11/21 (52%) 2nd Return Points Won 15/20 (75%)1/1 (100%) Break Points Won 3/7 (43%)10 Return Games Played 934/59 (58%) Total Service Points Won 38/50 (76%)12/50 (24%) Total Return Points Won 25/59 (42%)46/109 (42%) Total Points Won 63/109 (58%)

Kavcic – Caruana

97. Singles ranking 430.

5. 3. 1987 Birthdate 22. 1. 1998

right Plays right

ATP Auckland Finn Reynolds Finn Reynolds 1 2 Tim Smyczek [7] Tim Smyczek [7] 6 6 Vincitore: T. SMYCZEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Reynolds 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 30-30 2-3 → 2-4 F. Reynolds 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Smyczek 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Reynolds 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 T. Smyczek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Reynolds 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 F. Reynolds 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Reynolds 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Reynolds 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 T. Smyczek 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

[WC] Finn Reynoldsvs [7] Tim Smyczek