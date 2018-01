WTA Auckland: Doppio. Sara Errani in finale

Sara Errani è approdata in finale nel torneo di doppio nel torneo WTA International di Auckland.

In semifinale la 30enne romagnola e l’olandese Bibiane Schoofs hanno eliminato per 64 63 la giapponese Nao Hibino e dalla croata Darija Jurak.

L’incontro si è disputato indoor per colpa della pioggia che ha imperversato nella giornata di oggi nella città della Nuova Zelanda.

In finale la coppia italo olandese sfiderà le nipponiche Eri Hozumi e Miyu Kato, prime teste di serie del torneo.

Per la Errani si tratta della 41esima finale di specialità, 26 i trofei conquistati.