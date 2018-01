Challenger Canberra: Il Tabellone di Quali. Nessun italiano presente

Challenger Canberra | Cemento | $75.000

(1) Bourchier, Harry vs Bye

(WC) Barclay, David vs Angele, Jaimee Floyd

Sookton-eng, Chanchai vs De Waard, Steven

Bye vs (7) Frawley, James

(2) Pasha, Nathan vs Bye

(WC) Hijikata, Rinky vs (WC) Delaney, Jesse

Taylor, Jason vs (WC) Tran, Brian

Bye vs (6) Delaney, Jake

(3) Fancutt, Thomas vs Bye

Puodziunas, Scott vs Bataljin, Lawrence

Romios, Matthew Christopher vs Babanine, Alexander

Chaplin, Jarryd vs (8) Propoggia, Dane

(4) Beale, Jeremy vs Bye

(WC) Papac, Tomislav Edward vs Dellavedova, Matthew

(WC) Nathan, Jamieson vs Nkomba, Benard Bruno

Bye vs (5) Korda, Sebastian